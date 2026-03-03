Curier Județean

VIDEO | Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre”

Două lebede au fost surprinse pe Mureș, în comuna Santimbru, localitatea Totoi, astăzi, 3 martie 2026. 

Videoclipul a fost făcute de Roxana, o localnică.

Imaginile au fost distribuite pe o rețea de socializare de către primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, care a descris momentul drept unul ,,cu adevărat unic” pentru comunitate. 

Acesta a transmis că apariția celor două păsări pe malul Mureșului poate fi privită fie ca un semn al liniștii pe care natura și-o regăsește în zonă.

,,Ce imagine ! DOUĂ LEBEDE au fost surprinse de consăteanca noastră Roxana, la noi pe Mureș – pe malul de la Totoi. Un moment, cu adevărat unic.

Poate e un semn că natura își găsește și ea, liniștea, în satele noastre sau pur și simplu e doar un alt DAR într-o zi obișnuită care a devenit, dintr-odată, altfel. Doamne ajută!”, se arată într-un mesaj publicat de Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru pe o rețea de socializare.

