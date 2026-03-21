VIDEO | Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna

Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna

Un bărbat de 66 de ani din județul Hunedoara și soția sa au fost ajutați, astăzi, de jandarmii montani din Alba, după ce au rămas cu autoturismul în zona Pasul Tărtărău, pe DN 67C, pe un sector de drum închis circulației publice în sezonul rece.

Potrivit I.J.J Alba, astăzi, în jurul orei 15:27, printr-un apel la SNUAU 112, un bărbat din județul Hunedoara a solicitat ajutor după ce a rămas înzăpezit cu autoturismul în zona Pasul Tărtărău, împreună cu soția sa, pe Drumul Național 67C, pe un sector de drum închis circulației publice pe timpul iernii.

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, a precizat că frecventa acest drum în sezonul cald și intenționa să ajungă în zona Obârșia Lotrului, unde urma să se întâlnească cu mai mulți prieteni.

În urma localizării apelantului de către dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, în zonă a fost direcționat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Ajunși la fața locului, jandarmii montani au procedat la tractarea autoturismului și au însoțit persoanele până în zona Barajului Oașa, de unde și-au continuat deplasarea în siguranță către municipiul Sebeș.

Cele două persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

Recomandăm cetățenilor să respecte restricțiile de circulație instituite pe drumurile montane pe perioada sezonului rece și să se informeze cu privire la starea acestora înainte de a porni la drum.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI