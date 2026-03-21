Curier Județean

VIDEO | Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Un bărbat de 66 de ani din județul Hunedoara și soția sa au fost ajutați, astăzi, de jandarmii montani din Alba, după ce au rămas cu autoturismul în zona Pasul Tărtărău, pe DN 67C, pe un sector de drum închis circulației publice în sezonul rece.

Potrivit I.J.J Alba, astăzi, în jurul orei 15:27, printr-un apel la SNUAU 112, un bărbat din județul Hunedoara a solicitat ajutor după ce a rămas înzăpezit cu autoturismul în zona Pasul Tărtărău, împreună cu soția sa, pe Drumul Național 67C, pe un sector de drum închis circulației publice pe timpul iernii.

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, a precizat că frecventa acest drum în sezonul cald și intenționa să ajungă în zona Obârșia Lotrului, unde urma să se întâlnească cu mai mulți prieteni.

În urma localizării apelantului de către dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, în zonă a fost direcționat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Ajunși la fața locului, jandarmii montani au procedat la tractarea autoturismului și au însoțit persoanele până în zona Barajului Oașa, de unde și-au continuat deplasarea în siguranță către municipiul Sebeș.

Cele două persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

Recomandăm cetățenilor să respecte restricțiile de circulație instituite pe drumurile montane pe perioada sezonului rece și să se informeze cu privire la starea acestora înainte de a porni la drum.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Un polițist din Apuseni a salvat o cățelușă abandonată: Cei patru pui ai acesteia și-au găsit deja familii Comandantul Poliției Orașului Câmpeni, domnul Popa Sorin, oferă un exemplu remarcabil de responsabilitate și empatie, după ce a adoptat o cățelușă cu patru pui, abandonați în apropierea locuinței sale. Prin implicarea sa directă, puii și-au găsit fiecare […]

Citește mai mult

VIDEO | Impresiile unui tânăr din Bangladesh, stabilit de doi ani în Aiud: Ce spune despre oraș, oameni și munca de sudor Bepary Ridoy este un tânăr de 26 de ani din Bangladesh, stabilit în Aiud de aproximativ doi ani, unde lucrează în prezent la firma Prebet din oraș. Întrebat dacă muncește în Aiud, Bepary […]

Citește mai mult

Peste 400 de elevi din școlile din Munții Apuseni au discutat cu polițiștii din Alba despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței Peste 460 de elevi din unități de învățământ din zona Munților Apuseni și din Zlatna au participat, în perioada 16-20 martie 2026, la activități preventiv-informative organizate de polițiști, jandarmi și specialiști, […]

Citește mai mult