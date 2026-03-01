VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026

VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie

Șoferițele din trafic au avut parte duminică, 1 martie 2026, de surprize și urări din partea polițiștilor din Alba Iulia. Pentru prima zi de primăvară din acest an, polițiștii au organizat o „acțiune” în care au înlocuit procesele verbale cu mărțișoare și amenzile cu urări pentru o primăvară frumoasă.

În jurul orei 10:00, în zona benzinărie Florea de pe B-dul Horea, polițiștii de la Serviciul Rutier alături de polițiștii din Biroul Rutier, au început activitatea de împărțit mărțișoare.

Scopul „acțiunii” a fost de a încerca să aducă fericire și zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor oprite și să le ureze o primăvară frumoasă.

Astfel, doamnele și domnișoarele care au fost oprite în trafic în această dimineață vor păstra un mărțișor ca amintire pentru ,,cea mai frumoasă amendă” primită.

