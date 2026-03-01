Ştirea zilei

VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

De

VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie

Șoferițele din trafic au avut parte duminică, 1 martie 2026, de surprize și urări din partea polițiștilor din Alba Iulia. Pentru prima zi de primăvară din acest an, polițiștii au organizat o „acțiune” în care au înlocuit procesele verbale cu mărțișoare și amenzile cu urări pentru o primăvară frumoasă.

În jurul orei 10:00, în zona benzinărie Florea de pe B-dul Horea, polițiștii de la Serviciul Rutier alături de polițiștii din Biroul Rutier, au început activitatea de împărțit mărțișoare.

Scopul „acțiunii” a fost de a încerca să aducă fericire și zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor oprite și să le ureze o primăvară frumoasă.

Astfel, doamnele și domnișoarele care au fost oprite în trafic în această dimineață vor păstra un mărțișor ca amintire pentru ,,cea mai frumoasă amendă” primită. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

28 februarie 2026

De

ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut loc în localitatea Teleac, comuna Ciugud, astăzi, 28 februarie 2026, unde pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia intervin de urgență pentru descarcerare. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și stingerea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

28 februarie 2026

De

Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă,  depuneri de coroane și jerbe Astăzi, 28 februarie 2026, la Alba Iulia are loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, începând cu ora […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

27 februarie 2026

De

Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea și Cloșca de pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, două orașe din Munții Apuseni au organizat, vineri, 27 februarie 2026, ceremonii de comemorare a conducătorilor Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania. În […]

Citește mai mult