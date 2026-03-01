VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie
Șoferițele din trafic au avut parte duminică, 1 martie 2026, de surprize și urări din partea polițiștilor din Alba Iulia. Pentru prima zi de primăvară din acest an, polițiștii au organizat o „acțiune” în care au înlocuit procesele verbale cu mărțișoare și amenzile cu urări pentru o primăvară frumoasă.
În jurul orei 10:00, în zona benzinărie Florea de pe B-dul Horea, polițiștii de la Serviciul Rutier alături de polițiștii din Biroul Rutier, au început activitatea de împărțit mărțișoare.
Scopul „acțiunii” a fost de a încerca să aducă fericire și zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor oprite și să le ureze o primăvară frumoasă.
Astfel, doamnele și domnișoarele care au fost oprite în trafic în această dimineață vor păstra un mărțișor ca amintire pentru ,,cea mai frumoasă amendă” primită.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut loc în localitatea Teleac, comuna Ciugud, astăzi, 28 februarie 2026, unde pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia intervin de urgență pentru descarcerare. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și stingerea […]
VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe Astăzi, 28 februarie 2026, la Alba Iulia are loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, începând cu ora […]
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea și Cloșca de pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, două orașe din Munții Apuseni au organizat, vineri, 27 februarie 2026, ceremonii de comemorare a conducătorilor Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | Anul Nou la geto – daci
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | În 1 Martie începea Anul Nou la geto – daci Cu...
VIDEO | Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR
Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de...
Știrea Zilei
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut...
Curier Județean
2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările
„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor...
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii În România, luna martie are denumirea populară...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia”. Cum să îți alegi ziua care îți va spune cum îți va merge tot anul
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia” • Legenda Babelor • Baba Dochia Primele zile ale lunii martie...