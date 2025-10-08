VIDEO | Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 și T1, considerate INFRACȚIUNI! Amenzile pot ajunge până la 7.500 de lei. Anunțul făcut de de IPJ Alba

Deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1, considerate infacțiuni! Modificări legislative importante privind articolele pirotehnice, anunțate de IPJ Alba înainte de începerea sezonului

Deținerea sau utilizarea petardelor de categoria P1 a devenit infracțiune după intarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis un set de precizări și modificări în ceea ce privește comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice.

Sezonul rece se apropie, iar utilizarea articolelor pirotehnice sporește considerabil în această perioadă, motiv pentru care polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor intensifica activitățile de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind operațiunile cu articole pirotehnice.

În primul rând, atragem atenția asupra faptului că, începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive. Mobilul acestor modificări l-a constituit stabilirea unor reguli clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, în scopul creșterii siguranței publice și a prevenirii evenimentelor nedorite, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

,,Spre exemplu, deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1 devine infracțiune. Vă îndemnăm să studiați cu atenție legislația înainte de a achiziționa articole pirotehnice.

În cele ce urmează, vom puncta câteva aspecte de interes general privind modificările legislative:

– interzicerea utilizării de către persoanele din publicul larg a articolelor pirotehnice din categoriile P1, T1 (cele din categoria P1 putând fi puse la dispoziţia persoanelor fizice doar integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul);

– interzicerea comercializării către persoanele fizice din cadrul publicului larg a articolelor pirotehnice din categoriile T1 și P1;

– obligația obținerii acordului primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizului inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocuri de artificii, inclusiv pentru categoria F2, nu doar F3 și F4, așa cum era prevăzut anterior.

Anterior intrării în vigoare a noilor modificări legislative, articolele pirotehnice din categoriile T1 și P1 puteau fi utilizate de către persoanele fizice, care aveau vârsta de 18 ani, iar cele din categoriile F2, F3, F4, T2 și P2 erau destinate folosirii exclusive de către pirotehnicieni.

Aceste tipuri de materii explozive sunt destinate exclusiv specialiștilor autorizați, care au cunoștințe de montare, aprindere și neutralizare a acestora și le pot folosi în condiții controlate (pe platourile de filmare, la spectacole, în industria auto etc), precum și evenimentelor organizate în condiții legale și de siguranță, pentru public și mediul înconjurător.

Precizăm că, în funcție de domeniul de utilizare și de riscurile asociate folosirii lor, articolele pirotehnice se clasifică, după cum urmează:

a) articole pirotehnice de divertisment (categoriile F1, F2, F3 și F4);

b) articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2);

c) alte articole pirotehnice (categoriile P1 și P2).

În ceea ce privește comercializarea articolelor pirotehnice, menționăm faptul că acestea pot fi comercializate doar de către persoanele juridice autorizate de către inspectoratul teritorial de muncă și Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție, pe raza cărora își desfășoară activitatea, în limitele categoriei pentru care a fost eliberată autorizația.

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii și distrugeri materiale.

Referitor la folosirea acestora, precizăm faptul că doar persoanele juridice autorizate pot executa jocuri de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4 numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele fizice pot deține și folosi, pe toată perioada anului, doar articole pirotehnice din categoria F1, neavând însă drept de fabricare, import, depozitare sau comercializare a acestora.

Utilizarea articolelor pirotehnice este interzisă:

a) între orele 24:00 și 06:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

b) la o distanță mai mică de 50 m. de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Utilizarea articolelor pirotehnice, în alte condiții decât cele prevăzute de cadrul legal, atrage sancționare penală sau contravențională.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de art. 8 sau 9;

d) depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Sub aspect contravențional, pentru operațiunile cu articole pirotehnice, efectuate fără drept, legislația în vigoare prevede și aplicarea unor sancțiuni contravenționale cu amendă, valorile fiind cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

În perioada sărbătorilor de iarnă 2024/2025, în județul Alba, au fost înregistrate cinci autoaccidentări provocate de utilizarea unor articole pirotehnice din categoria P1, articole pirotehnice care, din acest an, sunt interzise publicului larg. Dintre aceste cinci accidentări, două au fost suferite de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

Toate persoanele accidentate au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate și au suferit diverse leziuni corporale: amputații de degete, arsuri de țesuturi, arsuri la nivel ocular.

Facem apel la respectarea cadrului legal, astfel încât articolele pirotehnice să fie folosite responsabil și doar în condiții de siguranță.

Polițiștii vor desfășura acțiuni de prevenire și control, iar nerespectarea prevederilor legale va atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale sau, după caz, a răspunderii penale”, se arată într-un comunicat trimis de IPJ Alba.

