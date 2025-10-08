VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Ce au învățat și descoperit cei mici
VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Activiățile la care au participat cei mici
O activitate cu caracter educativ-preventiv, la care au participat 30 de elevi de la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Municipiul Aiud, a fost desfășurată de către jandarmii din Aiud.
Cei mici au aflat despre misiunile jandarmilor, situațiile în care pot cere sprijinul acestora, precum și despre importanța respectării regulilor în școală și în comunitate.
Jandarmii din cadrul Detașamentului 3 Aiud au fost prezenți la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Municipiul Aiud, unde au desfășurat o activitate cu caracter educativ-preventiv, la care au participat 30 de elevi.
Întâlnirea a avut ca scop promovarea comportamentului civic, a respectului față de lege și creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor, prin discuții interactive și exemple practice adaptate vârstei participanților.
Copiii au aflat detalii despre misiunile jandarmilor, situațiile în care pot cere sprijinul acestora, precum și despre importanța respectării regulilor în școală și în comunitate. Activitatea a inclus și o prezentare a echipamentului din dotarea jandarmilor, moment care a stârnit interesul și curiozitatea elevilor.
Prin aceste acțiuni, jandarmii își propun să fie aproape de tineri, sprijinindu-i să înțeleagă mai bine rolul instituțiilor care veghează la siguranța lor și a comunității.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE | INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Flăcările au izbucnit din cauza unui termoșemineu. Din bloc s-au autoevacuat 8 persoane
INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Pompierii intervin de urgență. Care este cauza Un incendiu a izbucnit într-un apartament din Daia Română, de pe strada principală, astăzi, 8 octombrie, în jurul orei 11:30. Cel mai probabil, cauza incendiului a fost produsă din cauza termoșemineu, situat la etajul 1 al imobilului, de pe strada Principală din […]
Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva: ”Șase ore de așteptare în ploaie, în mulțime…”
Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva: ”Șase ore de așteptare în ploaie, în mulțime…” Carmen de la Sălciua a împărtășit recent pe rețelele sociale experiența sa la Pelerinajul de Sfânta Parascheva, unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România. Artista a publicat imagini și gânduri din […]
Peste 400 de elevi din Câmpeni, discuții cu polițisții despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului
Peste 400 de elevi din Câmpeni, discuții cu polițisții despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului Peste 400 de elevi din Câmpeni au discutat cu polițisții despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 octombrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa
Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a...
CCR a amânat din nou miercuri decizia în cazul pensiilor magistraților și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, pentru 20 octombrie 2025
CCR a amânat din nou miercuri decizia în cazul pensiilor magistraților și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, pentru...
Știrea Zilei
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el Un posibil...
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
Curier Județean
VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Ce au învățat și descoperit cei mici
VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Activiățile la care au participat cei mici...
UPDATE | INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Flăcările au izbucnit din cauza unui termoșemineu. Din bloc s-au autoevacuat 8 persoane
INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Pompierii intervin de urgență. Care este cauza Un incendiu a izbucnit într-un apartament din...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...