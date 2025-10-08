VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Ce au învățat și descoperit cei mici

VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Activiățile la care au participat cei mici

O activitate cu caracter educativ-preventiv, la care au participat 30 de elevi de la Școala Gimnazială „Axente Sever” din Municipiul Aiud, a fost desfășurată de către jandarmii din Aiud.

Cei mici au aflat despre misiunile jandarmilor, situațiile în care pot cere sprijinul acestora, precum și despre importanța respectării regulilor în școală și în comunitate.

Întâlnirea a avut ca scop promovarea comportamentului civic, a respectului față de lege și creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor, prin discuții interactive și exemple practice adaptate vârstei participanților.

Copiii au aflat detalii despre misiunile jandarmilor, situațiile în care pot cere sprijinul acestora, precum și despre importanța respectării regulilor în școală și în comunitate. Activitatea a inclus și o prezentare a echipamentului din dotarea jandarmilor, moment care a stârnit interesul și curiozitatea elevilor.

Prin aceste acțiuni, jandarmii își propun să fie aproape de tineri, sprijinindu-i să înțeleagă mai bine rolul instituțiilor care veghează la siguranța lor și a comunității.

