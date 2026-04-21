FOTO | Patru PREMII SPECIALE și o MENȚIUNE obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Geografie 2026

Patru premii speciale și o mențiune obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Geografie 2026

Mai mulți elevi au reprezentat cu succes județul Alba la faza națională a Olimpiadei de Geografie 2026.

Lotul a fost însoțit în municipiul Hunedoara, în perioada 5-10 aprilie 2026, de profesorul Leontin Costea, de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud.

Cele mai bune rezultate au fost obținute de:

Toader Mihai Paul, clasa a XI-a, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, prof. Costea Leontin – Mențiune MEC Belei Diana Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, prof. Lăncrănjan Floare – Premiul special Boca Luca Ioan, clasa a XI-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, prof. Ștef Vasile – Premiul special Ștefănescu Sergiu Nicolae, clasa a IX-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, prof. Ștef Vasile – Premiul special Simescu Ștefan Nicolae, clasa a IX-a, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Macarie Valer – Premiul special

Rezultate bune au obținut și elevii:

Moldovan Rareș Alexandru, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic Teiuș / Centrul de Excelență Alba, prof. Petri Maria, prof. Jude Sandală

Crișan Flavius Bogdan, clasa a X-a, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Macarie Valer

Aloman Alexandra, clasa a XI-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, prof. Ștef Vasile

Hagău Alexandru Ștefan, clasa a X-a, Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș / Centrul de Excelență Alba, prof. Băieș Sinziana, prof. Costea Leontin

Pripon Ioan Alexandru, clasa a XII-a, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, prof. Costea Leontin

Bucea Darius Nicolae, clasa a XII-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, prof. Todoran Fer Monica

Elevii Toader Mihai Paul, Ștefănescu Sergiu Nicolae și Simescu Ștefan Nicolae au participat și la proba de baraj, obținând rezultate onorabile.

„Elevii au demonstrat un nivel bun de pregătire, obținând rezultate care reflectă munca depusă atât de ei, cât și de cadrele didactice îndrumătoare. În concluzie, elevii care au reprezentat județul Alba au avut o clasare onorabilă, care reflectă nivelul lor de pregătire și implicare. Participarea la această competiție a reprezentat o experiență valoroasă pentru elevi, contribuind la dezvoltarea competențelor lor și la consolidarea interesului pentru geografie.

Felicitări elevilor pentru această experiență valoroasă, plină de emoții, provocări și lucruri noi învățate, profesorilor pentru îndrumare, organizatorilor pentru efortul depus și nu în ultimul rând părinților pentru susținerea și implicarea constantă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

