Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el

Un posibil accident de muncă a avut loc miercuri dimineața la Uzina Mecanică Cugir, unde un muncitor ar fi vărsat din greșeală sodă caustică pe el.

Mircea Trifan, directorul UM Cugir a confirmat incidentul și a declarat pentru ziarulunirea.ro că muncitorul a fost transportat la Spitalul Orășenesc din Cugir pentru investigații, iar în prezent este acasă, în stare bună.

Trifan a mai menționat că inspectorii ITM Alba urmează să stabilească dacă incidentul este un accident de muncă sau nu, având în vedere că muncitorul nu avea ce căuta în zona unde s-a petrecut totul.

