Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala

Economistul Radu Georgescu susține că economia României s-a deteriorat puternic după măsurile fiscale adoptate de Guvern în august 2025 și la începutul anului 2026.

El afirmă că datele financiare arată clar efectele negative ale deciziilor guvernamentale, în contextul în care România ar avea cea mai mare scădere economică din Europa, cea mai ridicată inflație și cele mai mari dobânzi la credite.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Rar am văzut atâtea minciuni și dezinformări ca acum. Perioada de acum îmi aduce aminte de dezinformările din anii ’90. Eu am de 5 ani conturi pe rețelele sociale. Deoarece văd multe minciuni pe rețelele sociale, mă gândesc serios să-mi închid toate conturile. Când primesc informații contradictorii din firmă, cer graficele pe ultimele 12 luni. Oamenii mint. Graficele nu mint. Dacă te uiți pe graficele cu date financiare, îți dai seama că economia României a scăzut accelerat imediat după Pachetul nr. 1 de măsuri luate de Guvern în august 2025. Și s-a prăbușit după Pachetul nr. 2, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Metaforic, actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala.

România are în 2026:

cea mai mare scădere economică din Europa (poza 1);

cea mai mare inflație din Europa (poza 2);

plătește cele mai mari dobânzi la credite din Europa (poza 3).

Și operația promisă nici măcar nu a început. Actualul Guvern a promis că va restructura statul.

Conform execuției bugetare din februarie 2026, cheltuielile salariale cu bugetarii au scăzut doar cu 3% comparat cu 2025. Dar această scădere minoră s-a datorat pensionarilor, deoarece cheltuielile cu pensiile au crescut. Mulți oameni nu sunt interesați de grafice cu date financiare. Până într-o zi. Când, poate, la un moment dat, este chemat de HR. Și i se spune că este concediat, deoarece firma trebuie să facă reduceri de costuri, deoarece este criză economică.

Din păcate, sunt și antreprenori sau CEO care ignoră datele financiare. Aceștia sunt treziți când ANAF le pune poprire pe conturi. Sau băncile declanșează procedura de rambursare forțată a creditelor. România este în procedură de deficit excesiv începând cu 2020. Dar derapajul bugetar a început în 2017. În mod normal, începând cu 2017, în Piața Victoriei trebuia să fie demonstrații în fiecare seară. Dar nu a fost nicio demonstrație.

M-aș fi dus eu cu o pancartă pe care să scriu: „Te rog, uită-te pe graficele financiare”. Probabil lumea ar fi spus că fac mișto. În România sunt 2 posibilități. Ori se produce un miracol economic în următorul an. Ori, peste maximum 3 ani, România va fi condusă de partide extremiste. Și aici nu mă refer la AUR. AUR nu este un partid extremist. Dacă era extremist, ar fi fost invitat de multe ori la Moscova sau Washington. Pentru cei interesați, pot să se uite în istorie ce înseamnă partid extremist.

Concluzii

Îmi este teamă că vom intra într-o perioadă în care soluțiile vor fi doar individuale, la nivel de familie. Eu am mutat serverele pentru Maxfin și CFO App pe servere din străinătate.

90% din banii familiei i-am transferat în bănci din străinătate. Acum, în România, ar fi fost infinit mai ușor dacă lumea era obișnuită să se uite pe grafice cu date financiare. Atât s-a putut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI