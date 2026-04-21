Accident GRAV în Petrești: Copilaș de 9 ani, lovit de o mașină pe strada Dumbrava

Un accident rutier grav a avut loc marți după-masa, în jurul orei 19.30, în Petrești. Un copilaș de 9 ani a fost lovit de o mașină.

Traficul rutier este îngreunat pe strada Dumbrava din localitatea Petrești, din cauza unui eveniment rutier. Un minor de 9 ani ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism.

Acesta va fi transportat la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

