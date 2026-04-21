FOTO | Un moț, conf. univ. dr. Ion Cârja, în fruntea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția

Un moț, conf. univ. dr. Ion Cârja, va conduce Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

Marți, 14 aprilie 2026, în ședința comună a Comisiei pentru cultură și media și a Comisiei pentru politică externă din Senatul României, a fost analizată și avizată propunerea de numire a conf. univ. dr. Ion Cârja în funcția de director al institutului amintit.

Ion Cârja s-a născut în Câmpeni, în 15 septembrie 1971, provenind din Certege. Este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universitîății „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoția 1995.

„Fiu de moț, cu care călătoream adesea la Cluj-Napoca, fiind studenți în perioada anilor 90, Nelu Cârja, a avut, de atunci alura unui pasionat de istorie și a crezut în forța argumentelor unui intelectual cu rădăcini din străfundul Țării Moților.

Un intelectual, un istoric și UN OM special! Ne mândrim cu domnia sa.

M-au bucurat aprecierile, la adresa domniei sale, făcute de Excelența Sa domnul Titus Corlățean, unul dintre puținii reprezentanți ai României de înaltă ținută intelectuală și morală, care reprezintă cauza României cu demnitate.”, a transmis conf. univ. dr. Irimie Popa, președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția a fost fondat de Nicolae Iorga, Statul Român cumpărând clădirea în 1930. Italienii au numit-o Casa Romena sau Casa Iorga.

sursa foto: Titus Corlățean

