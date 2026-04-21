FOTO | Un moț, conf. univ. dr. Ion Cârja, în fruntea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția

Lucian Dărămuș

Un moț, conf. univ. dr. Ion Cârja, va conduce Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. 

Marți, 14 aprilie 2026, în ședința comună a Comisiei pentru cultură și media și a Comisiei pentru politică externă din Senatul României, a fost analizată și avizată propunerea de numire a conf. univ. dr. Ion Cârja în funcția de director al institutului amintit. 

Ion Cârja s-a născut în Câmpeni, în 15 septembrie 1971, provenind din Certege. Este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universitîății „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoția 1995.

„Fiu de moț, cu care călătoream adesea la Cluj-Napoca, fiind studenți în perioada anilor 90, Nelu Cârja, a avut, de atunci alura unui pasionat de istorie și a crezut în forța argumentelor unui intelectual cu rădăcini din străfundul Țării Moților.

Un intelectual, un istoric și UN OM special! Ne mândrim cu domnia sa.

M-au bucurat aprecierile, la adresa domniei sale, făcute de Excelența Sa domnul Titus Corlățean, unul dintre puținii reprezentanți ai României de înaltă ținută intelectuală și morală, care reprezintă cauza României cu demnitate.”, a transmis conf. univ. dr. Irimie Popa, președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția a fost fondat de Nicolae Iorga, Statul Român cumpărând clădirea în 1930. Italienii au numit-o Casa Romena sau Casa Iorga.

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

21 aprilie 2026

De

Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala Economistul Radu Georgescu susține că economia României s-a deteriorat puternic după măsurile fiscale adoptate de Guvern în august 2025 și la începutul anului 2026. El afirmă că […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România de minivacanța de 1 Mai 2026: Frig, ploi și episoade de instabilitate în mai multe judeţe din țară

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

21 aprilie 2026

De

Cum va fi vremea în România de minivacanța de 1 Mai 2026: Frig, ploi și episoade de instabilitate în mai multe judeţe din țară ANM a publicat la începutul săptămânii prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni (20 aprilie – 18 mai 2026), iar estimările indică o perioadă neobișnuit de rece la final de aprilie, urmată […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

21 aprilie 2026

De

Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD” Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal și-a reexprimat marți, 21 aprilie 2026, într-o ședință-maraton, de ore întregi, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia. La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu […]

Citește mai mult