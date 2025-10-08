Peste 400 de elevi din Câmpeni, discuții cu polițisții despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului

Peste 400 de elevi din Câmpeni au discutat cu polițisții despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 octombrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au desfășurat activități, pe raza orașului Câmpeni, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au acționat în incinta și proximitatea Liceului Tehnologic Silvic, Școlii Gimnaziale și a Colegiului Național ,,Avram Iancu”, pentru prevenirea faptelor antisociale și identificarea elevilor aflați în situații de risc.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 400 de elevi, fiind abordate teme care vizează consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Consolidarea unei conduite responsabile în societate și a unui climat de siguranță în mediul școlar presupune un efort colectiv.

