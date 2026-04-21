Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, la un pas de a deveni realitate: Licitație pentru proiectarea și execuția proiectului de peste 150 milioane lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inițiat luni, 20 aprilie 2026, în SEAP, procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Nodului Rutier situat pe Autostrada A1 (km 326+155) – DJ 704 (Cugir).

Valoarea totală estimată a contractului este între 126.343.060,25 și 149.112.769,48 lei, iar data limită pentru primirea ofertelor este 28 mai 2026.

Mobilizarea utilajelor în teren ar trebui să se facă la data de 01 septembrie 2026, urmând ca lucrările să fie finalizate până la data de 29 februarie 2028.

Nodul rutier va fi amplasat pe autostrada A1, km 326+155 (zona Cugir/Vinerea). Proiectul vizează conectarea directă a orașului Cugir la rețeaua de autostrăzi.

Cronologia Proiectului

2013 – 2014: Primele solicitări oficiale. La construcția segmentului de autostradă Orăștie-Sibiu, nodul Cugir a fost omis din proiectul inițial, obligând localnicii la ocoluri de peste 20-30 km până la Sebeș sau Șotrile.

2018 – 2019: Reevaluarea necesității. CNAIR a început să analizeze punctele „critice” de pe autostrăzile existente unde lipsa nodurilor rutiere afecta dezvoltarea economică regională.

Decembrie 2020: Semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate. Acesta a fost primul pas concret, realizat în cadrul unui pachet mai mare de 10 noduri rutiere prioritare la nivel național.

2021 – 2023: Etapa de proiectare preliminară. S-au realizat studiile geotehnice, topografice și evaluările de mediu. S-a stabilit locația exactă la km 326+155.

Septembrie 2023: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Guvernul a stabilit bugetul oficial necesar pentru execuție.

Accesul în nodul rutier de la Cugir se va face prin 4 bretele care vor asigura toate relațiile de trafic (direcția Sibiu și direcția Deva). Viteza de proiectare va fi de 80 km/h pe bretelele directe și 40-60 km/h pe buclele de întoarcere.

Proiectul mai prevede construcția unui pasaj peste autostrada A1 pentru a permite traversarea fluxurilor de trafic fără intersecții la nivel.

De asemenea, proiectul nu se rezumă doar la bretelele de autostradă, ci include și modernizarea accesului local și anume intersecția cu DJ 704, unde va fi amenajat un sens giratoriu la intersecția bretelelor cu drumul județean spre Cugir pentru a fluidiza traficul.

Este prevăzută și lărgirea DJ 704: o porțiune din drumul județean va fi reabilitată sau lărgită pentru a prelua volumul crescut de vehicule grele.

Întregul nod rutier va fi dotat cu iluminat LED inteligent.

Proiectarea a avut la bază studii care prevăd o descărcare masivă de trafic și reducerea timpului de parcurs spre Cugir cu aproximativ 15-20 de minute și mărirea capacității de a prelua un flux intens de vehicule de mare tonaj (necesar pentru platforma industrială Cugir).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI