VIDEO | ”Descoperă Rowmania” 2025, la Alba Iulia: 12 echipaje vor lua startul în competiția de vâslit de pe râul Mureș

”Descoperă Rowmania” 2025, la Alba Iulia: 12 echipaje vor lua startul în competiția de vâslit de pe râul Mureș

„Descoperă Rowmania” 2025 a debutat sâmbătă dimineața în zona podului peste Mureș din cartierul albaiulian Partoș.

La ediția de anul, 12 echipaje se vor alinia la start și vor simți energia competiției și bucuria mișcării în natură. Fie că sunt sportivi sau doar curioși, toți au avut șansa să facă parte dintr-un echipaj de 11 campioni, în cursa de vâslit viteză cu canotci de 10+1 locuri!

”Suntem la cea de-a 11-a ediție a Descoperă Rowmania la Alba Iulia, deja prietenia este veche, deja mă simt aici ca între prieteni, pentru că sunt concurenți care vin la noi an de an și aceasta ne bucură. S-au construit niște relații în cele 11 ediții, a doua pentru noi anul acesta, săptămâna trecută am fost la Călărași și iată-ne la a doua etapă de anul acesta, la Alba Iulia.

Mă bucur nespus că suntem din nou aici, entuziasm există și va crește pe măsură ce vom înainta și vom ajunge spre finale, dar este minunat să ne reîntâlnim aici”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Ivona Potzaichin-Rusu, fiica lui Ivan Patzaichin, președinte al Asociației “Ivan Patzaichin -Mila 23”.

Chiar dacă nu vâslești, ești așteptat oricum pe malul râului Mureș să susții concurenții, să te bucuri de atmosferă, de natură și de spiritul comunității.

Echipele câștigătoare vor reprezenta AlbaIulia în marea finală de la Tulcea, pe 30 august, în cadrul Festivalului Ivan Patzaichin.

Echipajele de anul acesta sunt:

1. Apulum

2. Vâslașii

3. Alba Carolina

4.Amicii

5. Sirenele de pe Mureș

6. Hidroelectrica

7. Tribul Generației Z

8. Start la mișcare

9. Acapulco 2025

10. Alexandrion

11. Dragonii Cetății

12. Teiuș Power Team

Evenimentul este realizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 împreună cu Primăria Municipiului Alba și Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

Parteneri: Aqua Carpatica

„Descoperă Rowmania” este o campanie de promovare a patrimoniului hidrografic românesc, inițiată în urmă cu aproape 12 ani de Ivan Patzaichin, în încercarea de a îi reconecta pe oameni la natură, având ca instrument canotca și ca activitate vâslitul.

În prezent, face parte dintr-un program mai amplu al Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, Apele Unite ale României, care urmărește angrenarea comunităților într-un exercițiu de descoperire și protejare a apelor ce le traversează și de valorizare a peisajului urban riveran prin activități de educație, consultare publică și democratizare a accesului la apă.

