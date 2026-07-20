VIDEO | Delegație oficială din Botswana, patria struțului, vizită la Sebeș pentru a învăța cum se cresc struții la ferma familiei Farcașiu: „Împreună putem construi o industrie întreagă”

Delegație oficială din Botswana, patria struțului, vizită la Sebeș pentru a învăța cum se cresc struții la ferma familiei Farcașiu: „Împreună putem construi o industrie întreagă”

Vizita unei delegații oficiale din Republica Botswana la Sebeș marchează un moment fără precedent pentru municipiul din județul Alba, dar și pentru relațiile economice dintre România și statul african. În centrul atenției s-a aflat „Ograda cu struți” a familiei Farcașiu, un business românesc care a reușit să atragă interesul la cel mai înalt nivel al autorităților din Botswana, țară recunoscută pentru efectivele sale impresionante de struți.

Municipiul Sebeș a fost gazda unei vizite istorice, odată cu sosirea unei delegații oficiale din Republica Botswana, condusă de Onorabilul Dr. Phenyo Butale, Ministrul Afacerilor Externe. Vizita, considerată o premieră atât pentru Sebeș, cât și pentru județul Alba, a avut ca principal obiectiv vizitarea fermei de struți a familiei Farcașiu, un model de succes în domeniul creșterii și procesării struților.

Din delegația oficială au făcut parte Onorabilul Dr. Phenyo Butale, Ministrul Afacerilor Externe din Botswana, E.S. Dr. Viorel Zaharia, Ambasador, doamna Nomsa Daphne Mlotshwa, Alfred Baroti, Ntedzi Babotana – Secretar Permanent în Ministerul Afacerilor Externe – și Ambasadorul Botswanei în Belgia, Zein K.

Vizită pregătită timp de doi ani: „Vrem să facem legătura între Africa și România”

Vizita reprezintă rezultatul unui demers diplomatic început în urmă cu doi ani, după cum a explicat ambasadorul Viorel Zaharia: „De doi ani de zile lucrez la această vizită, iar acum dl ministru de externe a venit din Botswana. Pregătim terenul pentru ca și dl președinte să vină, sperăm în toamna acestui an. Sperăm să fie toată echipa în România, să o viziteze, pentru că avem o țară frumoasă așa cum au și ei. Sperăm să colaborăm și să facem această legătură între Africa și România.

În Botswana au ferme foarte mari de struți, pe sute de hectare, pe 560 de hectare de exemplu, toată îngrădită, pusă la punct, padocuri, în schimb nu au experiență prin care să ducă acest business înainte și de asta dl ministru a venit personal la «Ograda cu struți», la dl Farcașiu, pentru o posibilă colaborare între România și Botswana.

Ministrul de externe al Botswanei este al doilea om în stat, ei nu au premier, care ia decizii foarte grele. Acesta și-ar fi dorit ca dl Farcașiu să vină ieri în Botswana și să pună la punct și fermele lor, care stau și nu produc ca cele din România.

Poate fi un start al relațiilor de afaceri între România și Botswana, datorită faptului că ei sunt foarte primitori, foarte iubitori de oameni, au un turism ridicat, sunt foarte pozitivi în ceea ce fac și legăturile cu celelalte țări sunt foarte bine puse la punct. Botswana este una din zonele de pe planetă unde într-un singur punct se intersectează patru țări și sunt învățați cu lucrurile astea.”

Un model românesc care a atras atenția unei țări cu tradiție în creșterea struților

Pentru familia Farcașiu, vizita reprezintă o recunoaștere internațională a muncii depuse de-a lungul anilor. Marius Farcașiu spune că este o onoare ca reprezentanții unei țări considerate patria struților să vină în România pentru a învăța din experiența fermei de la Sebeș.

„Sunt foarte onorat de vizita delegației din Botswana. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că acolo s-a inventat struțul și cred că am ajuns la o performanță de au auzit de noi internațional. Au venit în vizită să vadă ferma noastră de struți și să vadă cum se crește struțul. Dacă la noi în România se poate, probabil vor să facă și ei mai bine la ei în țară.

Împreună cu soția mea am ajuns la un nivel foarte mare de a crește struții și probabil asta au fost și ei intersectați să vadă cât de bine se pot crește într-un spațiu foarte mic, în comparație cu spațiile pe care ei le au. Au fost foarte curioși, mai ales președintele Botswanei, care de când a auzit că struțul se poate crește și în România, cu Viorel Zaharia au avut discuții pe partea de struți, iar acum s-a anunțat în scurt timp o vizită la noi, probabil următoarea va fi vizita noastră la ei în țară.

Tot ce au văzut le-a plăcut, fiindcă noi avem totul integrat: de la familie, incubație, fabrică de furaje, abatorizare și până la vânzarea produselor din carne de struț. Probabil, în perioada următoare o să facem o colaborare cu ei, pe parte de carne și produse din piele”, a declarat Marius Farcașiu pentru ziarulunirea.ro.

La rândul său, doamna Farcașiu a subliniat interesul manifestat de oficialii africani pentru fiecare etapă a procesului de producție.

„Au fost foarte încântați de partea de incubație, dar și de fabrica de furaje și le-a plăcut și felul în care este organizată ferma noastră. Fiecare sector le-a stârnit interesul, au avut foarte multe întrebări legat de ceea ce facem noi aici.”

Sebeșul, pe harta colaborărilor internaționale

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, consideră că vizita demonstrează faptul că orașul este remarcat la nivel internațional prin proiectele sale economice: „Această vizită demonstrează că Sebeșul, din punct de vedere al interesului, a depășit cu mult continentul nostru și vizita de astăzi cumva ne onorează, pentru că business-ul în sine, «Ograda cu struți», este unul mai deosebit. Într-un oraș în care avem atâta industrie, atât de multe activități economice în toate ramurile economiei, avem și această direcție a creșterii de struți și, bineînțeles, dusă până la produs finit.

Ne bucurăm că astăzi facem astfel de schimburi de experiență, avem o vizită la un astfel de nivel – ministrul afacerilor externe din Botswana – și noi credem că întotdeauna trebuie deschise porți, pentru că astfel vom contribui la dezvoltarea comunității noastre.

Este o vizită în premieră, nu doar din Botswana, pot să spun chiar din Africa. Nu știu să fi venit nimeni până acum la Sebeș, dar, de ce nu, este un punct de plecare și cu siguranță tot ceea ce înseamnă colaborare economică și dezvoltare ne interesează.”

Ministrul de Externe al Botswanei: „Împreună putem construi o industrie întreagă”

La finalul vizitei, Onorabilul Dr. Phenyo Butale a declarat că experiența acumulată la Sebeș ar putea reprezenta baza dezvoltării industriei de profil din Botswana.

„Sunt aici ca șef al unei delegații din Botswana, sunt ministrul afacerilor externe și suntem aici să comparăm notițe, să învățăm cum România a reușit să pună în funcțiune tot sectorul acesta. Dar, în principal, președintele nostru a vizitat ferma de struți din Dibete și a văzut potențialul fermei, iar noi am venit să vedem cum este organizată ferma de la Sebeș. Este impresionant cum acest loc de doar șapte hectare a fost optimizat, ținând cont că noi avem sute de hectare.

Sunt atât de multe lucruri de obținut și de făcut referitor la ferma noastră și credem că această vizită analitică, prin care am comparat modul lor de funcționare și al nostru, va avea foarte multe rezultate benefice.

Dl Farcașiu este deja invitat în Botswana, pentru că vrem să comparăm notițe, să punem la punct un parteneriat și, dacă a putut face așa ceva pe șapte hectare, imaginați-vă ce s-ar putea face pe 560. Împreună putem construi o industrie întreagă în Botswana”, a declarat Onorabilul Dr. Phenyo Butale pentru ziarulunirea.ro.

Vizita delegației din Botswana la Sebeș deschide perspective importante pentru dezvoltarea unor parteneriate economice între cele două țări, în special în domeniul creșterii și procesării struților și demonstrează că expertiza românească poate deveni un model de bune practici chiar și pentru state cu o tradiție îndelungată în acest sector.