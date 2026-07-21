FOTO | Accident mortal pe DN 7: Un bărbat a decedat după ce o bucată de stâncă a căzut peste o mașină. Intervine elicopterul SMURD. Trafic blocat total

Accident mortal pe DN 7: Un bărbat a decedat după ce o bucată de stâncă a căzut peste o mașină. Intervine elicopterul SMURD. Trafic blocat total

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineața pe DN 7, la ieșirea din localitatea Lazaret, unde o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism. Traficul rutier este blocat total în zonă.

La fața locului intervine de urgență ISU Sibiu, între Boița și Lazaret, pentru a degaja de pe autoturism bolovanul căzut.

Sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ. De asemenea, la fața locului intervine și elicopterul SMURD.

În mașină erau două persoane, una dintre ele s-a autoevacuat, cealaltă persoană este încarcerată. Este vorba de un bărbat de aproximativ 65 de ani inconștient.

Bărbatul a fost extras din mașină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare.

UPDATE: În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul bărbatului.

UPDATE 2: Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiști rutieri au stabilit faptul că, la km. 240+230m, localitatea Lazaret, o bucată de stâncă a căzut de pe versant peste un autoturism condus spre Sibiu de catre o femeie in vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu.

În autoturism se mai afla un pasager, un sibian in vârstă de 71 de ani, care, din păcate, a decedat din cauza leziunilor suferite.

Conducătoarea auto nu a suferit vătămări corporale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Traficul rutier este în continuare blocat.