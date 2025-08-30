VIDEO | ”Ograda cu struți”, o afacere deschisă în 2009 cu bani de la nuntă, lider european la producția de carne de struț: Abator propriu, fabrică de furaje și peste 1000 de păsări sacrificate pe an

”Ograda cu struți”, o afacere deschisă în 2009 cu bani de la nuntă, lider european la producția de carne de struț: Abator propriu, fabrică de furaje și peste 1000 de păsări sacrificate pe an

De mai bine de 15 ani, Marius Farcașiu, din Sebeș, conduce o afacere cu struți. A început mai mult dintr-o curiozitate, cu o familie de struți și un incubator, iar în prezent ”Ograda cu struți” a ajuns să fie cel mai mare crescător de astfel de păsări din Europa.

Afacere începută cu banii de la nuntă

”Am început în 2009 cu soția mea, cu banii de la nuntă – 5000 de euro. Astăzi avem o cifră de afaceri de 2 milioane de euro și investiții de peste 4 milioane. Suntem cei mai mari producători de carne de struț din Europa, cu abator propriu, fabrică de furaje și peste 1000 de păsări/an”, povestește Marius.

Bărbatul a mărturisit pentru ziarulunirea.ro că dacă s-ar întoarce în timp, în 2009, ar face același lucru, doar că ar mai învăța ceva zootehnie și management pentru a-i fi mai ușor.

La ”Ograda Struților” tot timpul este ceva nou, lucrurile evoluează de la an la an, în încercarea de a îmbunătăți continuu condițiile de creștere a struților, dar și hrana acestora. Crescătorul a construit o nouă incubație și a reușit să tripleze capacitatea.

La sfârșitul lunii august 2025, în crescătoria de la ”Ograda struților” sunt peste 100 de pui. Iar dacă vă întrebați cât costă unul, aflați că puiul de o lună costă 100 de euro. Câștigul depinde de spațiul și de hrana pe care i le oferi. De la Marius am aflat că struțul crește ușor: aproximativ 70% din hrană trebuie să fie verdeață (iarbă, lucernă), iar restul – un amestec de cereale cu soia, floarea-soarelui, uleiuri, vitamine și minerale.

Cu cât struții au mai mult spațiu, cu atât se dezvoltă mai bine: ”Puii pe care îi vedeți acum vor fi preluați chiar astăzi, pe baza contractelor pe care le avem. Noi îi învățăm pe crescători cum să ajungă struții la maturitate, iar ulterior îi cumpărăm înapoi pentru abatorizare, dar îi încurajăm și să crească păsările pentru o carne mai sănătoasă și un profit mai bun.”

În ceea ce privește rezistența puilor de struți, crescătorul de la Sebeș spune că există o mortalitate de 2–3%, ca la orice animal, mai ales dacă nu sunt respectate condițiile de hrănire și spațiu. Cele mai mari probleme apar imediat după ecloziune, când puii învață să mănânce și să bea apă – acolo mortalitatea poate fi 10–20%. Dar după această etapă, creșterea lor este ușoară și randamentul este bun.

Cât de profitabil este să crești struți

Marius Farcașiu spune că diferența între a avea o afacere profitabilă și una care nu dă randament o face crescătorul. Fiecare etapă a businessului are profitul ei: dacă vinzi ouă, dacă vinzi pui de o lună, dacă îi crești pentru carne sau dacă vinzi direct carnea: ”Cel mai mare profit apare atunci când ai familii de reproducere, incubator și crești puii până la abatorizare. Cu maximum 10 familii și un incubator de 100 de ouă poți obține un venit suficient ca să nu mai depinzi de altă sursă de trai”, explică bărbatul.

”Plătim 3,2 euro/kg viu. Un struț la 12–14 luni are între 90 și 120 kg, în funcție de condițiile de creștere. Carnea de struț este una dintre cele mai sărace în colesterol, conform testelor făcute în SUA. Este foarte sănătoasă și căutată. Dacă acum câțiva ani sacrificam 300 de struți, acum am ajuns la 1000–1200/an, iar cererea este în continuă creștere”, mai spune crescătorul.

Ce presupune afacerea?

”Ograda struților” funcționează într-un circuit închis: producția de furaje, creșterea struților și abatorizarea. 99% este intern. Următorul pas la care se gândesc crescătorii ar fi deschiderea unui restaurant, dar momentan se concentrează pe creșterea puilor și pe extinderea producției. Aproximativ jumătate din producția de carne de la Sebeș merge la export

”Am dezvoltat chiar și o fabrică de furaje, singura din România dedicată struților. Toate sunt naturale, fără antibiotice sau aditivi de creștere. Pe lângă furajele pentru struți, producem și pentru miei și viței, la care cererea este mare”, mai adaugă Marius.

Cât de repede cresc struții, când pot fi sacrificați și cât câștig se obține

Un pui de o lună ajunge la sacrificare în 11–12 luni, la 90–120 kg. Cheltuiala cu furajele nu depășește 100 de euro, iar profitul este de aproximativ 100–150 de euro pe struț. Dacă aveți familii de reproducere și vindeți carne, profitul crește și mai mult.

Potențialii clienți pot lua legătura cu ”Ograda struților” pe site-ul ogradastrutilor.ro sau pe pagina de Facebook și TikTok. Fetele lui Marius Farcașiu se ocupă de promovare și au demonstrat că se poate face reclamă excelentă și în online.

