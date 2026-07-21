Rezultate examen Definitivat 2026: Notele înainte de contestații, publicate pe Edu.ro
Rezultate examen Definitivat 2026: Notele înainte de contestații, publicate pe Edu.ro
Rezultatele pentru examenul de Definitivat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației la ora 12:00. Notele obținute de profesori la examenul de definitivat au fost făcute publice atât la centrele de examen, cât și pe definitivat.edu.ro.
Click pentru: Rezultatele inițiale la Definitivat 2026 în Alba
Click pentru: Rezultatele inițiale la Definitivat 2026 pe țară
Peste 9.600 de cadre didactice au susținut marți, 14 iulie, proba scrisă din cadrul examenului național de Definitivat 2026, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor.
Primele rezultate au fost publicate pe 21 iulie 2026, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului. Cadrele didactice nemulțumite de notele obținute vor putea depune contestații în aceeași zi și în ziua următoare, conform calendarului oficial.
Contestațiile vor putea fi depuse în două etape:
-21 iulie, până la ora 20:00;
-22 iulie, până la ora 12:00.
Profesorii au posibilitatea de a transmite contestațiile atât fizic, la centrele de examen, cât și online, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 27 iulie 2026, iar validarea oficială a examenului prin ordin al ministrului Educației este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.
Pentru promovarea examenului de Definitivat, profesorii trebuie să obțină cel puțin media 8 la proba scrisă, după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în etapa practică a examenului.
Definitivatul reprezintă primul examen de certificare din cariera didactică și este necesar pentru dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar. Cadrele didactice care nu promovează examenul își pot desfășura activitatea doar cu statut de profesor debutant, în condițiile prevăzute de lege.
Cum s-a desfășurat proba scrisă
Candidații au avut acces în sălile de examen între orele 7:30 și 8:00, iar plicurile cu subiecte au fost desigilate simultan, la ora 9:00, în toate centrele de examen.
Lucrarea a trebuit redactată exclusiv cu cerneală sau pix cu pastă albastră, în timp ce graficele și desenele au putut fi realizate cu creion negru. Utilizarea instrumentelor de scris cu cerneală care poate fi ștearsă a fost interzisă.
Orice element care a putut conduce la identificarea candidatului în afara spațiului destinat datelor personale a atras anularea lucrării.
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