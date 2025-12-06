VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni
Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni
Dacă treci prin Sântimbru în această perioadă după lăsarea serii, poți crede că ai ajuns într-o altă lume. Dar nu, nu ești la Polul Nord, e casa unei familii din comuna vecină cu Alba Iulia, care an de an se întrece pe ea înșiși atunci când vine vorba despre decorarea locuinței pentru sărbători. La începutul lunii decembrie, totul prinde viață odată cu miile de luminițe și diversele obiecte instalate pe fațadă și în curte.
Strada Blajului din Sântimbru devine de câțiva ani loc de pelerinaj pentru cei care iubesc Crăciunul și vor să admire minunățiile din curtea familiei. Feeria de lumini este dată de miile de beculețe, sutele de metri de ghirlande luminoase și zecile de ornamente pe care cei doi soți le folosesc ca să împodobească.
Oriunde îţi intorci privirea vezi beculeţe, ornamente de sărbători sau oameni de zăpadă strălucitori. Fiecare pom este împodobit, iar curtea este plină de decorațiuni reprezentând reni, spiriduși și Moș Crăciun. Atmosfera este parcă desprinsă dintr-un basm de iarnă, spre încântarea tuturor celor care trec prin zonă.
Casa poate fi vizitată gratuit, se pot face poze, iar proprietarii se declară fericiți când văd bucuria vizitatorilor, cu atât mai mult dacă sunt copii.
Împodobitul casei, o tradiție de ani de zile
Împodobitul casei pentru Crăciun este o tradiție pentru proprietari. De ani buni își împodobesc casa așa și sunt mai mult decât fericiți când primesc vizitatori.
Cei doi soți fac asta de plăcere, mai ales pentru copii. Oamenii pot merge la ei să viziteze casa și să facă poze în mod gratuit. Multe dintre figurine nu se văd de afară așa că, sântimbrenii își deschid poarta pentru iubitorii magiei de Crăciun.
Decoruri de Crăciun din baloane
Pentru acest sezon, Renilda Bogdan a creat trei decoruri de Crăciun, fiecare cu atmosfera lui aparte, din baloane.
-Un decor clasic de Crăciun, care reprezintă Crăciunul cu adevărat, bradul și moșul aduc atmosfera tradițională și acel aer cald și familiar al sărbătorilor
-Decorul dulce, vesel și jucăuș în stil candy-land, plin de energie și accente care dau decorului un vibe delicios de sărbătoare
-White Christmas, un decor complet alb și luminos, elegant, cu accente argintii care adaugă strălucire, unde crăiasa zăpezii și ursul polar, alături de elementele albe, creează o atmosferă magică.
Arcadele și decorațiunile din baloane sunt foarte apreciate, iar Renilda folosește doar produse de cea mai bună calitate care rezistă indiferent de condițiile meteo. Drept dovadă, femeia a creat decoruri de vis pentru aniversări, botezuri, petreceri nu doar în județul Alba, ci și în județe vecini. Persoanele care doresc să apeleze la priceperea femeii o pot contacta la numărul de telefon 0736.116.684.
Casa rămâne împodobită până în ianuarie
Casa a fost aranjată din timp, iar luminițele s-au aprins vineri, 5 decembrie 2025, în ajun de Moș Nicolae. Tot decorul este completat de colinde puse în surdină cu ajutorul unei boxe.
Curioșii se pot bucura de căsuța de poveste din Sântimbru până în luna ianuarie, după lăsarea serii și până în jur de ora 24.00. În noaptea de Crăciun și de Revelion, luminițele rămân aprinse până dimineața. Casa se află pe strada Blajului și este ușor de reperat.
