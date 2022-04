VIDEO| Declarație HALUCINANTĂ: Războiul din Ucraina ar fi început din cauza borșului

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a făcut o declarație bizară la o conferință de presă. Ea a spus că Rusia a invadat Ucraina pentru că ucrainenii nu au vrut să împartă cu rușii proprietatea asupra originii borșului, un fel de mâncare tradițional în regiune, scrie deschide.md.

Înregistrarea declarației a fost postată pe Twitter de jurnalistul Kirill Martynov, redactorul șef al publicației ruse Novaia Gazeta Europe, lansată după ce publicația și-a suspendat activitatea în Rusia, din cauza presiunilor Moscovei.

At this speech the official representative of @MID_RF Maria Zakharova declared that the reason for war was Ukrainians didn’t want to share borscht with her. Also she is apparently absolutely drunk pic.twitter.com/fHmWsim59H

— Kirill Martynov (@kmartynov) April 8, 2022