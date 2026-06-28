VIDEO | De Sânziene, un nou început pentru badea Virgil din Apuseni. După renovarea casei, bărbatul cu o singură mână a primit în dar un triciclu electric

De Sânziene, un nou început pentru badea Virgil din Apuseni. După renovarea casei, bărbatul cu o singură mână a primit în dar un triciclu electric

În inima Munților Apuseni, acolo unde timpul pare să curgă mai încet, iar viața este adesea o luptă dusă în tăcere, badea Virgil a trăit de Sânziene o zi pe care nu o va uita niciodată.

La cei aproape 65 de ani ai săi, bărbatul care locuiește singur într-un cătun de lângă Abrud, a primit un dar ce înseamnă mai mult decât un simplu mijloc de transport. Vasile, brașoveanul care de ani de zile străbate satele izolate ale Apusenilor pentru a ajuta oamenii aflați în nevoie, împreună cu voluntarii și echipa „Offroad Ajută Apusenii”, i-au oferit un triciclu electric.

Pentru mulți, poate părea un lucru obișnuit. Pentru badea Virgil, însă, este un ajutor care îi poate schimba viața de zi cu zi.

Triciclul a fost achiziționat de la o firmă din Oradea care, auzind la cine va ajunge vehiculul, a decis să facă o reducere. Vasile l-a învățat de vârstnic cum să conducă și, cu răbdare, acesta a fost inițiat în tainele condusului. De acum, nea Virgil nu va mai trebui să străbată drumurile cu bicicleta și nici să transporte cu greu cumpărăturile. Fiind dotat și cu o benă care transportă până la 400 de kg, triciclul va ușura mult viața bărbatului.

Puțini sunt cei care cunosc întreaga poveste a acestui om modest. În urmă cu 37 de ani, un accident de muncă l-a lăsat fără o mână. A fost o lovitură grea, care ar fi putut frânge pe oricine. Dar Virgil a ales să meargă înainte. După o vreme și-a pierdut și tatăl, rămânând singur pe lume. Cu toate acestea, nu și-a pierdut demnitatea și nici dorința de a munci.

Cu o singură mână, a continuat să îngrijească animale, să lucreze pământul și să își poarte singur de grijă. Ani la rând a înfruntat greutățile fără să ceară nimic de la nimeni. A trecut prin probleme de sănătate și prin operații dificile, iar liniștea și-a găsit-o mereu în gospodăria sa și în animalele pe care le crește cu drag.

Numai că, odată cu trecerea timpului, o altă problemă a început să îi umbrească viața. Casa bătrânească moștenită de la bunici se degrada pe zi ce trece. Acoperișul ceda, pereții slăbeau, iar locuința era tot mai aproape de prăbușire. Pentru un om care trăiește singur și are doar o mână, reparațiile păreau imposibile.

În urmă cu un an, de Rusalii, speranța a venit pe drumul care urcă spre gospodăria sa. Vasile și voluntarii din „Ajută Apusenii”, împreună cu membrii echipei „Offroad Ajută Apusenii”, au decis că nu pot rămâne nepăsători. Au muncit cot la cot pentru a consolida și renova casa lui nea Virgil, oferindu-i șansa de a trece iarna în siguranță, sub un acoperiș trainic.

A fost un gest care i-a schimbat viața.

Acum, la un an distanță, Vasile și prietenii săi au revenit la badea Virgil. De această dată, cu un nou dar și cu aceeași căldură sufletească. În ziua de Sânziene, i-au oferit un triciclu electric, care îl va ajuta să se deplaseze mai ușor și să își păstreze independența.

Emoția s-a citit pe chipul lui badea Virgil. Un om încercat de viață, care a pierdut multe, dar care nu și-a pierdut niciodată credința și puterea de a merge mai departe.

Viața lui Virgil este o lecție despre curaj, demnitate și răbdare, iar cei care l-au ajutat sunt dovada că binele încă există și că, uneori, câțiva oameni cu suflet mare pot aduce lumină acolo unde viața a fost zgârcită cu bucuriile.

De Rusalii i-au salvat casa. De Sânziene i-au oferit libertatea de a se deplasa mai ușor. Dar, mai presus de toate, i-au arătat lui badea Virgil că nu este singur. Iar pentru un om care a dus atâtea poveri pe umeri, acesta poate fi cel mai prețios dar dintre toate.

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