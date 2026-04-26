VIDEO | Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică”
Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat că administrația locală are în plan remenajarea intrărilor în localitate dinspre Alba Iulia și Cluj-Napoca.
„Anul trecut am depus o cerere de finanțare către ADR Centru. Ne dorim ca prin linia de finanțare pentru mobilitate urbană să atragem peste 8 milioane de euro pentru reabilitarea zonelor de intrare în oraș dinspre Alba și Cluj-Napoca. Intrările în oraș sunt adevărate cărți de vizită. Dacă ne dorim dezvoltare turistică să ne preocupăm de reamenjarea lor”, a precizat edilul din Aiud.
Acesta a oferit detalii despre cum urmează să arate zonele respective dacă proiectul se va implementa.
„O să avem și locuri de parcare, piste de biciclete, iluminat public, trotoare”, a precizat Dragoș Crișan într-un interviu pentru ziarulunirea.ro.
„În momentul de față suntem la nivelul de clarificări cu ADR Centru și sper ca într-o lună-două să ajungem și la semnarea contractului”, a mai spus primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.
