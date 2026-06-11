Actualitate

România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de porc. Ministru: „Ca să nu mai vorbim de taxele care ar fi plătite de ferme”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

ALBA FEST 2026

România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de porc. Ministru: „Ca să nu mai vorbim de taxele care ar fi plătite de ferme”

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat miercuri , 10 iunie 2026că România pierde anual sume importante din TVA din cauza importurilor intracomunitare de porci vii și carne de porc.

„Din calculele mele, statul român pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA din cauza importurilor de animale vii, carne și piese de carne de porc din alte state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat Tanczos Barna.

Oficialul a subliniat că impactul economic este mai mare decât simpla pierdere de TVA. „Vorbim și despre o sumă cel puțin dublă reprezentată de alte impozite și taxe care ar fi plătite de fermele comerciale și de furnizorii de materiale și furaje, dacă această producție ar exista în România”, a explicat el.

Potrivit ministrului interimar, deficitul de producție este semnificativ. „Sectorul ar trebui să asigure anual echivalentul a cel puțin 3 milioane, poate chiar 4 milioane de capete de porcine, raportat la carnea și porcii vii aduși din alte state membre ale Uniunii Europene”, a precizat Tanczos Barna.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 iunie 2026

De

Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele Vești importante pentru milioane de pensionari români. Persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor beneficia și în 2026 de un sprijin financiar suplimentar acordat de stat, măsură menită să atenueze efectele scumpirilor și să ofere un sprijin celor […]

Citește mai mult

Actualitate

Rabla 2026 | Ce vehicule sunt eligibile în acest an în programul de casare și înnoire auto din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

10 iunie 2026

De

Ce vehicule sunt eligibile în acest an în programul de casare și înnoire auto din România Ministerul Mediului a anunțat, miercuri, 10 iunie 2026 detalii privind Programul Rabla, al cărui Ghid de finanțare a fost lansat în dezbatere publică. Programul beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe români”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

10 iunie 2026

De

VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe români” Președintele Nicușor Dan a făcut, miercuri 10 iunie 2026, la ora 18.00, un apel la responsabilitate adresat partidelor politice în condițiile dificultăților întrevăzute în instalarea noului Guvern Tomac. „Acum câteva zile am desemnat un […]

Citește mai mult