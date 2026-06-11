România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de porc. Ministru: „Ca să nu mai vorbim de taxele care ar fi plătite de ferme”
România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de porc. Ministru: „Ca să nu mai vorbim de taxele care ar fi plătite de ferme”
Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat miercuri , 10 iunie 2026că România pierde anual sume importante din TVA din cauza importurilor intracomunitare de porci vii și carne de porc.
„Din calculele mele, statul român pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA din cauza importurilor de animale vii, carne și piese de carne de porc din alte state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat Tanczos Barna.
Oficialul a subliniat că impactul economic este mai mare decât simpla pierdere de TVA. „Vorbim și despre o sumă cel puțin dublă reprezentată de alte impozite și taxe care ar fi plătite de fermele comerciale și de furnizorii de materiale și furaje, dacă această producție ar exista în România”, a explicat el.
Potrivit ministrului interimar, deficitul de producție este semnificativ. „Sectorul ar trebui să asigure anual echivalentul a cel puțin 3 milioane, poate chiar 4 milioane de capete de porcine, raportat la carnea și porcii vii aduși din alte state membre ale Uniunii Europene”, a precizat Tanczos Barna.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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