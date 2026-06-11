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PENSII 2026 | Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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ALBA FEST 2026

Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele

Vești importante pentru milioane de pensionari români. Persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor beneficia și în 2026 de un sprijin financiar suplimentar acordat de stat, măsură menită să atenueze efectele scumpirilor și să ofere un sprijin celor mai vulnerabile categorii sociale.

Potrivit prevederilor adoptate de Guvern, ajutorul financiar este acordat automat, fără depunerea vreunei cereri, în două tranșe egale. Prima tranșă a fost virată în luna mai 2026, iar cea de-a doua va intra în decembrie 2026. Beneficiarii vor primi sumele odată cu pensia, fie prin poștă, fie direct în conturile bancare.

Citește și: PENSII 2026 | Pensionarii cu venituri reduse beneficiază de sprijin financiar suplimentar în 2026: Când se fac următoarele plăți

Cine primește banii și cât valorează ajutorul

Valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul veniturilor:

  • Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un ajutor total de 1.000 de lei, respectiv câte 500 de lei la fiecare tranșă;
  • Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei pe parcursul anului, în două tranșe de câte 400 de lei;
  • Pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi un ajutor total de 600 de lei, respectiv câte 300 de lei la fiecare plată.

Plățile se fac automat

Autoritățile precizează că sumele vor fi acordate din oficiu prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără formalități suplimentare pentru beneficiari. De asemenea, ajutorul este destinat atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat care se încadrează în plafonul stabilit de venituri.

Măsura face parte din pachetul de sprijin social aprobat pentru anul 2026 și este estimat că va ajunge la aproximativ 2,8 milioane de pensionari din România.

Astfel, următoarea plată a ajutorului financiar pentru pensionarii eligibili este programată în luna decembrie 2026, când beneficiarii vor încasa cea de-a doua tranșă a sprijinului acordat de stat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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