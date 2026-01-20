VIDEO | Cum va arăta primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Șapte bazine cu apă la interior și exterior, piscină cu valuri, tobogane, zonă SPA și spații de recreere

Cum va arăta primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Șapte bazine cu apă la interior și exterior, piscină cu valuri, tobogane, zonă SPA și spații de recreere

APM Alba a dat undă verde pentru refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng a râului Mureș, în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic.

Proiectul prevede construirea unei clădiri principale mixte (S+P+1E, cu o suprafața desfășurată de 6.700 mp), cu spații pentru agrement, administrative și de alimentație publică, care deservește zona de agrement exterioară, amenajarea a 3 bazine cu apă la interior, precum și a unei zone de jacuzzi și amenajarea unei zone spa la interior cu un bazin, saune, cameră cu sare și bazin de imersie.

În exterior este prevăzută amenajarea a 4 bazine cu apă, a unei zone cu tobogane acvatice, a unei zone de joacă pentru copii, construcția unei clădiri de bar, grupuri sanitare și a unei zone de dușuri care să deservească zona de agrement, precum și amenajarea unor zone pentru șezlonguri și baldachine pe platforma cu finisaj tip deck de lemn.

De asemenea, în incintă va fi amenajată și o parcare cu 403 locuri, din care 30 pentru persoane cu dizabilități.

Durata de execuție a lucrărilor de construcție este prevăzută la 24 de luni.

Investiția se realizează în intravilanul orașului Ocna Mureș în zona de N- E, pe fosta platformă industriala UPSOM, pe strada Fabricii, nr. 11, pe un teren cu o suprafață de 50.000 mp, ce se află în proprietatea orașului Ocna Mureș.

Prin acest proiect se dorește realizarea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic prin adoptarea unor soluții moderne:

Clădirea principală – C1, S = 3562,90 mp, regim de înălțime S parțial + P + E partial, cu funcțiuni mixte (agreement + administrative + alimentație publică) tip monobloc, care deservește zona de agreement exterioară și cuprinde:

-Subsol S = 234,07 mp: casa scării și depozite

-Parter S = 3129,49 mp: casa scării, recepție, spații administrative, restaurant cu terasă exterioară, sală bazine (3 piscine interioare: o piscină de relaxare adulți cu apă dulce S = 225 mp; un bazin cu apă sărată S = 151 mp și o piscină pentru copii S = 54,60 mp, precum și o zonă de Jacuzzi), zone de recreere, vestiare, dușuri, grupuri sanitare.

-Etaj S = 651,6 mp: recepție, zonă SPA (saună finlandeză, saună uscată, saună umedă), 3 camere masaj, o cameră cu sare, o piscină S = 41 mp, un bazin cu apă caldă și rece S = 8,13 mp, cameră depozitare, vestiare, dușuri senzoriale, grupuri sanitare.

Clădirea va fi prevăzută cu circuite separate pentru personalul angajat și public.

Clădirea C2, S = 274,80 mp, regim de înălțime P, cu funcțiune bar, cuprinde camera depozitare, grupuri sanitare și zona dușuri care deservesc zona de agrement:

– la exterior vor fi amenajate 4 bazine cu apă: piscină cu valuri, piscină pentru adulți, piscină pentru copii și bazin cu apă sărată;

– va fi amenajată o zonă cu tobogane acvatice, iar la exterior o zonă de joacă pentru copii și zone pentru șezlonguri și baldachine;

– se vor amenaja alei pietonale și parcări auto ce cuprinde 403 locuri, din care 30 vor fi destinate persoanelor cu dezabilități;

– vor fi amenajate spații verzi.

Accesul pe amplasament se va realiza din strada Fabricii, de pe latura sudică și estică a parcelei.

