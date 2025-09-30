VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Un accident rutier s-a produs luni seara, în jurul orei 21:10, pe Calea Moților, în zona Artipan, din Alba Iulia.

Evenimentul rutier a avut loc atunci când o șoferiță, în vârstă de 30 de ani, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de o femeie, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma incidentului, conducătoarea auto, în vârstă de 29 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 21.10, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 30 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de o femeie, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto, în vârstă de 29 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

