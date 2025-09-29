UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan

ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan

Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.20, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Artipan.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe Calea Moților, în zona Artipan. Potrivit martorilor, în evenimentul rutier au fost implicate un BMW și un Opel.

În urma impactului, autoturismul marca Opel a fost proiectat într-un gard.

În accident sunt două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospeciala de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

