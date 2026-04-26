VIDEO | Cum arată un parc din Blaj după ce a fost reamenajat: „Respectă standardele tehnologice cele mai avansate”

Cum arată un parc din Blaj după ce a fost reamenajat: „Respectă standardele tehnologice cele mai avansate”

Au fost finalizate lucrările de reamenajare peisagistică a Parcului Rotary din Blaj, a anunțat, vineri, 24 aprilie 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

Este vorba de o lucrare în valoare de aproximativ 220.000 de lei executată în regie proprie, cu angajații de la serviciul public.

„Este o lucrare care respectă standardele tehnologice cele mai avansate, în nota lucrărilor realizate pe Bulevarcul Eroilor”, a precizat edilul din „Mica Romă”.

„Încet-încet ne apropiem de finalizat toate locațiile din jurul blocurilor, cu tot ceea ce înseamnă un peisaj plăcut ochiului și relaxant. Este vorba de vorba de gazon-rulou pe care l-am montat și sistem de udare. Pentru că știți că prin încălzirea climei vara avem probleme foarte mari cu uscarea ierbii și a gazonului”, a mai spus primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

