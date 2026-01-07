VIDEO | Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de comentarii: străzi blocate în plină zi și deszăpezire aproape inexistentă

Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de comentarii: străzi blocate în plină zi și deszăpezire aproape inexistentă

Ultima ninsoare serioasă care a fost în Alba Iulia s-a petrecut în anul 2012, pe vremea când municipiul se afla sub administrația edilului Mircea Hava. La fel ca și acum, locuitorii din oraș s-au lovit de o serie de probleme.

Drumuri pline de zăpadă, nedeszăpezite și necurățate, au pus probleme șoferilor și pietonilor care încercau să se deplaseze în Alba Iulia. Mai multe străzi au fost blocate iar utilajele care ar fi trebuit să rezolve această problemă au fost aproape invizibile.

Alba Iulia, în 2012, la ultima zăpadă serioasă: Străzi blocate și deszăpezire aproape inexistentă

Într-o conversație de la vremea respectivă, un bărbat discută cu un consilier local despre starea drumurilor și a orașului care pare că a fost luat ,,prin surprindere” de zăpada care a acoperit municipiul. Printre problemele expuse la acea vreme, se numără:

Ninsoarea care a căzut dimineața, însă nu a fost curățată la timp: ,,Ninge de azi dimineață și nu au curățat.”

Intervențiile au fost insuficiente: ,,Curăță, dar nu chiar cum trebuie” sau ,,n-au pus nimica… dacă dădea un pic cu lama și arunca niște antiderapant…”.

Drumurile, sub risc să fie blocate: ,,Dacă continuă zăpada, probabil o să se blocheze.”

Străzi, precum Tolstoi, impracticabile: ,,Nu se poate circula… nu se poate urca acolo.”

Prea puține utilaje care să facă față: ,,Două tractoare și încă ceva. Nici măcar nu sunt dotate”.

Alte motive pentru care ninsoarea a dat bătăi de cap locuitorilor au fost transportul public afectat sau ambulanțele care riscau să nu poată ajungă la oamenii care aveau nevoie urgentă. Din aceste motive, putem considera că în anul 2012, cu toate că zăpada nu a fost, cel mai probabil, la fel de mare ca în 2026, autoritățile nu au făcut față și au creat, la fel ca și astăzi, nemulțumire în rândul celor care sperau să nu fie afectați de ninsoare și vremea severă.

Ninsoarea din 2026 din Alba Iulia a adus aceleași probleme ca în 2012

Astfel, o mare parte dintre problemele care persistă și în ziua de astăzi, după ce începutul de an 2026 a adus o zăpadă consistentă peste Alba Iulia, continuă să nu aibă o rezolvare concretă din partea autorităților și administrației locale din municipiu.

Spre exemplu, în ianuarie 2026, mai multe mașini au fost distruse într-o noapte, de țurțuri și zăpada căzute de pe acoperișul blocurilor. Oamenii s-au trezit cu parbrize și lunete sparte, capote și plafoane îndoite, după ninsorile abundente. Mașinile parcate lângă clădiri au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperiș.

O situație similară a fost consemnată și în apropierea căminelor studențești de pe strada Vasile Goldiș. Cantitățile mari de zăpadă și bucăți de gheață s-au desprins și au avariat plafonul vehiculelor, au spart parbrize, iar în unele cazuri zăpadă a ajuns în autoturisme.

În mai multe cazuri, deoarece utilajele de deszăpezire au întârziat să apară sau nu au reușit să satisfacă nevoile localnicilor, oamenii au pus mâna singuri pe lopeți și au trecut la treabă. Un exemplu relevant fiind, aproximativ 13–15 locatari, proprietari și chiriași din Asociațiile de Proprietari Cetate 21 și Cetate 22 Alba Iulia, au participat la o amplă acțiune de deszăpezire a străzii Poligonului (fosta Iancu de Hunedoara) și a unei porțiuni din strada Alexandru cel Bun, intervenția fiind realizată exclusiv prin voluntariat.

Mai exact, inițiativa a pornit de la Alex Pongratz, pompier, angajat al ISU Alba, care a venit cu ideea de a curăța străzile Poligonului (sens unic) și Alexandru cel Bun (sens unic), pentru ca accesul către Creșa de Copii nr. 1, Grădinița nr. 12 și Școala Generală nr. 7 să se desfășoare fără probleme la începerea școlii.

Administrația Hava, în anul 2012, așa cum rezultă fără niciun dubiu din imagini, era total depășită: deszăpezirea, deși se desfășura în miezul zilei, era aproape inexistentă — străzi blocate, nicio trecere de pietoni curățată, trotuare impracticabile. Fără a exagera, situația era mai gravă decât în prezent, deși, după 13 ani, e firesc să avem pretenții mai mari!

