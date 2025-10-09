Rămâi conectat

VIDEO | Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina: Stratul de omăt depășește pe alocuri un metru

Lucian Dărămuș

acum 33 de minute

Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina

Angajații SDN Târgu Jiu au acționat, joi, 9 octombrie 2025, pe DN 67C Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului,în cadrul unei operațiuni speciale.

Drumarii au creat un culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție au fost folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zăpada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

sursa: DRDP Craiova

Actualitate

FOTO | Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul la Mangalia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 octombrie 2025

De

Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul la Mangalia Pădure Denisa-Aurica, o minoră de 16 ani din județul Sibiu, dată dispărută de familie miercuri, 8 octombrie 2025, a fost depistată pe raza județului Alba și a fost preluată de către familie, fără […]

Citește mai mult

Actualitate

Lege nouă pentru fermieri: Șoferii cu permis de conducere categoria B pot conduce tractoare agricole până la 40 km/h

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

9 octombrie 2025

De

Fermierii cu permis de conducere categoria B pot urca la volanul tractoarelor agricole cu viteză maximă de 40 km/h Vineri, 3 octombrie, președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care modifică regulile de conducere a utilajelor agricole pe drumurile publice. Publicată în Monitorul Oficial nr. 914, aceasta aprobă OUG nr. 1/2024 și completează OUG 195/2002, […]

Citește mai mult

Actualitate

Salarii peste media din țările de origine. De ce vin tot mai mulți muncitori străini în România

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

9 octombrie 2025

De

Forța de muncă străină, tot mai prezentă în economia românească. Câți angajați au sosit în 2025 și cât câștigă lunar Salariile atractive, condițiile de lucru decente și posibilitatea de a avansa profesional sunt principalele motive pentru care tot mai mulți angajați veniți din Asia sau alte regiuni aleg să muncească în România. Potrivit Elenei Panțiru, […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul la Mangalia

Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul...

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj

TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de...
Ştirea zilei

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...

Curier Județean

Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT" la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l

Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de...
Curier Județean

FOTO | Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci: „O onoare de a fi alături de legenda sportului românesc"

Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci Alecsandru Boloage, elev al Liceului cu Program Sportiv...

Politică Administrație

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate"

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrație

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii - Comentarii

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
Opinii - Comentarii

9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri

9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...

