VIDEO | Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina: Stratul de omăt depășește pe alocuri un metru

Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina

Angajații SDN Târgu Jiu au acționat, joi, 9 octombrie 2025, pe DN 67C Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului,în cadrul unei operațiuni speciale.

Drumarii au creat un culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție au fost folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zăpada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

sursa: DRDP Craiova

