Video | S-a stabilit programul turului în Seria 7 din eșalonul terț: În prima rundă, derby „de Alba” Metalurgistul Cugir – CIL Blaj! CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Moldova Nouă!

Cele patru formații din Alba înscrise în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia, și-au aflat programul pentru prima parte a sezonului 2026/2027, prima rundă propunând un derby „de Alba” între Metalurgistul Cugir și CIL Blaj!

În prima rundă, derby „de Alba” Metalurgistul Cugir – CIL Blaj CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Moldova Nouă

Cele patru formații din Alba înscrise în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia, și-au aflat programul pentru prima parte a sezonului 2026/2027.

Cele patru formații din Alba înscrise în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia, și-au aflat programul pentru prima parte a sezonului 2026/2027, prima rundă propunând un derby „de Alba” între Metalurgistul Cugir și CIL Blaj! Și în etapa secundă este un alt duel între echipe din județ, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia! Pretendenta la Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca, pe „Cetate”, cu Unirea Sântana, iar concitadina CS Universitar Alba Iulia are deplasare la nou-promovata Nera Bogodinț (Caraș-Severin).

Țintarul turului a fost stabilit în urma tragerii la sorți care s-a desfășurat în după amiaza zilei de 20 august, la Casa Fotbalului din Capitală.

La fel ca în sezonul precedent din eșalonul terț, toate echipele din Alba au fost repartizate în Seria 7.

Programul primei etape este următorul:

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Timișul Șag,

METALURGISTUL Cugir – CIL Blaj (vineri, 28 august),

CSM UNIREA Alba Iulia – Unirea Sântana (sâmbătă, 29 august),

Nera Bogodinț (nou-promovată) – CS UNIVERSITAR Alba Iulia (la Moldova Nouă),

Viitorul Arad – Progresul Pecica,

Poli Timișoara 2 – CSM Deva (nou-promovată).

Alte dueluri între conjudețene: CIL Blaj – CSM Unirea (etapa a doua), Metalurgistul Cugir – CSM Unirea (etapa 4), CIL Blaj – CSU Alba Iulia (etapa 8), Metalurgistul Cugir – CSU (etapa 10) și CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (etapa 11, ultima din tur)

„Țintarul” campionatului regular a fost stabilit în urma tragerii la sorți care s-a desfășurat în după amiaza zilei de joi, 20 august 2026 la Casa Fotbalului din Capitală.

La fel ca în sezonul precedent din eșalonul terț, toate echipele din Alba au fost repartizate în Seria 7.

Programul primei etape din Seria 7 este următorul:

Se anunță un nou sezon cu dueluri interesante pentru echipele din județ, atât în lupta pentru promovare, cât și pentru clasarea cât mai sus în ierarhie.

Formatul competiției propune 8 serii de câte 12 echipe și două faze.

Sezonul regular se va disputa în sistem tur-retur, rezultând 22 de etape. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

În play-off, cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

*Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

*Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.

În play-out, echipele vor păstra toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații. Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

*Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Programul sezonului 2026-2027 pentru competiția Superscore Liga 3 s-a făcut pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.

sursa video: FRF TV

foto reprezentativă – tragere la sorți (arhivă; cu rol ilustrativ)

sursa foto interior articol: captură video YouTube FRF TV

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