FOTO | Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută

Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută

La data de 19 august 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 43 de ani, din comuna Cergău, județul Alba, cu privire la faptul că partenerul său, TETIC LUCIAN, în vârstă de 50 de ani, se află la muncă în străinătate, iar din data de 13 august 2026 nu a mai putut lua legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

•1,60 m înălțime;

•Aproximativ 60 de kilograme;

•Păr șaten;

•Fața ovală;

•Ochi verzi.

Ca semne particulare, bărbatul are o cicatrice pe spate, tatuaje pe antebrațul mâinii stângi și pe ambii pumni.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112, a transmis IPJ Alba.

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