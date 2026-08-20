FOTO | Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută
Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută
La data de 19 august 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 43 de ani, din comuna Cergău, județul Alba, cu privire la faptul că partenerul său, TETIC LUCIAN, în vârstă de 50 de ani, se află la muncă în străinătate, iar din data de 13 august 2026 nu a mai putut lua legătura cu acesta.
Bărbatul are următoarele semnalmente:
•1,60 m înălțime;
•Aproximativ 60 de kilograme;
•Păr șaten;
•Fața ovală;
•Ochi verzi.
Ca semne particulare, bărbatul are o cicatrice pe spate, tatuaje pe antebrațul mâinii stângi și pe ambii pumni.
Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112, a transmis IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia Un albaiulian de 35 de ani a fost reținut miercuri pentru viol […]
Cum justifică CSM Unirea Alba Iulia plata a 20.000 de lei, fără TVA, pentru patru apariții la o televiziune din alt județ
Cum justifică CSM Unirea Alba Iulia plata a 20.000 de lei, fără TVA, pentru patru apariții la o televiziune din alt județ CSM Unirea Alba Iulia a contractat, prin achiziție directă, servicii de materiale video și promovare în valoare de 20.000 de lei, fără TVA (echivalentul a 24.200 de lei, cu TVA inclus), de la […]
VIDEO | Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani
Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani Un bărbat de 51 de ani din comuna Cenade a fost reținut de oamenii legii fiind cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor. Mai exact, în luna august 2026, acesta ar fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale
Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale ANSVSA...
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție”
Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție” Ministerul Energiei respinge categoric...
Știrea Zilei
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și...
FOTO | Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și polițiștii îl caută
Alertă în Alba: Bărbat de 50 de ani, plecat la muncă în străinătate, dispărut din 13 august. Partenera sa și...
Curier Județean
Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată
Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată Un accident rutier s-a produs joi, 20 august 2026,...
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi Întrunit...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...