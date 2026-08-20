Mâine | Începe Alba Iulia Music & Film Festival 2026: Tora Vasilescu, invitată de onoare. Filme-eveniment, concerte și întâlniri cu cineaști la cea de-a XIV-a ediție a festivalului
Începe Alba Iulia Music & Film Festival 2026: Tora Vasilescu, invitată de onoare. Filme-eveniment, concerte și întâlniri cu cineaști la cea de-a XIV-a ediție a festivalului
Una dintre cele mai importante actrițe ale cinematografiei românești, Tora Vasilescu, vine la Alba Iulia Music & Film Festival pentru proiecția filmului De ce trag clopotele, Mitică? și film talk dedicat carierei sale. Organizată între 21 și 23 august, în Cetatea Alba Carolina, cea de a XIV-a ediție a festivalului aduce o diversitate de filme cu succes la public, concerte, întâlniri cu invitați speciali și un program destinat copiilor, toate cu acces gratuit.
Festivalul se va deschide oficial mâine, 21 august, cu 3 zile în septembrie, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor Giurgiu, o poveste care aduce, în prim-plan, o mireasă care fuge de la propria nuntă cu primul titicar și se lansează într-o călătorie marcată de întâlniri care îi vor schimba viața. La finalul proiecției, spectatorii vor avea ocazia să afle chiar de la Tudor Giurgiu și coscenaristul Radu Grigore detalii din culisele filmului. Proiecția va avea loc în Piața Cetății, de la ora 21:00.
Filmul de deschidere va fi precedat, de la ora 20:00, de concertul Corina Sîrghi & Toma Dimitriu Group, care vor aduce pe scena din Piața Cetății o fuziune dintre repertoriul clasic american de jazz și patrimoniul muzical românesc.
Altă poveste cu oameni puși în fața unor situații care le schimbă viață este De capul nostru (r. Tudor Jurgiu), poate cea mai emoționantă dramă românească a anului despre maturizare și nevoia profundă de apartenență. Filmul spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România, care învață să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. De capul nostru se va vedea în 21 august, de la ora 20:45, la Poarta IV.
Unul dintre momentele speciale ale ediției va avea loc sâmbătă, 22 august. De la ora 12:30, la Muzeul Principia, Tora Vasilescu revine în fața publicului la un film talk despre actorie, întâlnirile care i-au marcat cariera și felul în care s-a reinventat în fiecare etapă a carierei sale. Cu o carieră de peste cinci decenii și roluri memorabile în filme semnate de Lucian Pintilie, Mircea Daneliuc, Alexandru Tatos sau Mircea Veroiu, dar și în producții de televiziune precum Numai iubirea, Las Fierbinți sau O săptămână nebună, Tora Vasilescu rămâne una dintre cele mai importante prezențe feminine în cinematografia românească.
În aceeași zi, de la ora 21:00, la Palatul Principilor, publicul o va putea revedea pe marele ecran, în filmul De ce trag clopotele, Mitică? (r. Lucian Pintilie). Inspirat din universul lui I.L. Caragiale, filmul explorează lumea micii burghezii, unde aventurile amoroase, geloziile și aparențele sunt răsturnate de un simplu bilețel de dragoste. Interzis înainte de a fi terminat, confiscat de autorități și ținut aproape zece ani într-un subsol al Casei Scânteii, De ce trag clopotele, Mitică? este considerat astăzi unul dintre cele mai importante filme românești și un reper pentru generații întregi de cineaști.
Tot sâmbătă, 22 august, în Piața Cetății, de la ora 20:00, vedeta serii va fi trupa Dl Goe, care vine la Alba Iulia cu un show la granița dintre muzică și teatru. Imediat după concert, publicul este invitat să descopere Delta Sălbatică (r. Dan Dinu), cel mai spectaculos documentar românesc al anului. Realizat de echipa din spatele succesului România Sălbatică, filmul a fost turnat timp de cinci ani în mijlocul naturii și prezintă unul dintre cele mai complexe și fragile ecosisteme ale Europei.
Despre costurile nevăzute ale migrației se vorbește în Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), unde Ana Dumutrașcu interpretează foarte convingător rolul unei românce angajate ca menajeră de o familie înstărită din Bordeaux. În buna tradiție a cinemaului lui Radu Jude, drama personală devine punctul de plecare pentru o reflecție amplă asupra traumelor migrației, a muncii invizibile și raporturilor dintre Est și Vest. Jurnalul unei cameriste va fi proiectat sâmbătă, 22 august, de la ora 20:45, la Poarta IV.
În ultima seară de AIMFF, de la ora 20:00, scena din Piața Cetății este rezervată proiectului Vița de Vie Acu2tic. Adrian Despot și Cezar Popescu vor reinterpreta „Praf de stele”, „Iamma”, „Alungă tăcerea” și alte piese emblematice ale trupei într-o variantă surprinzătoare. Concertul va fi urmat de mult îndrăgita comedie Unora le place jazz-ul (r. Billy Wilder). Marilyn Monroe, Tony Curtis și Jack Lemmon sunt protagoniștii unei povești în care doi muzicieni fără bani, martori accidentali ai unei reglări de conturi între gangsteri, se deghizează în femei și se alătură unei orchestre feminine plecate spre Florida.
În aceeași zi, de la 20:45, la Poarta a IV-a, publicul îi va putea întâlni pe regizorul Dragoș Turea și pe producătoarea Nicoleta Cocoță, invitați speciali ai festivalului, care vor prezenta documentarul-hibrid Pionul lui Lenin. Filmul urmărește povestea actorului Sergiu Voloc, un personaj rebel și excentric, care pornește o luptă solitară împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova. După proiecție, Dragoș Turea și Nicoleta Cocoță vor dialoga cu publicul despre procesul de realizare a filmului și provocarea de a construi un documentar în jurul unui personaj real.
Programul complet al festivalului poate fi consultat pe albafilmfest.ro.
Cea de-a XIV-a ediție a Alba Iulia Music & Film Festival se va desfășura în locațiile Piața Cetății, Palatul Principilor și Poarta IV. Programul complet al festivalului va fi anunțat în perioada următoare, pe albafilmfest.ro.
Alba Iulia Music & Film Festival este prezentat de TIFF, în organizarea Asociației Film și Cultură Urbană, a Primăriei Municipiului Alba Iulia și a Centrului Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul CNC.
Sponsori: Banca Transilvania, Groupama, E.ON, Casa Auto Vâlcea, Casa Auto Sebeș, Azets, PMA Invest.
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