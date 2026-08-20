30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în 1746, martor tăcut a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie
30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în 1746, martor tăcut a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie
Duminică, 30 august 2026, la biserica de lemn din satul Lăzești, va avea loc Taina Sfântului Maslu de Obște, săvârșit de părintele Coțan Andrei .
Ascunsă între culmile Munților Apuseni, în pitorescul sat Lăzești din comuna Scărișoara, se află una dintre cele mai vechi comori spirituale ale Țării Moților – biserica de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ridicată în jurul anului 1746, această biserică a rămas martoră tăcută a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie.
Construită din bârne masive de stejar, după meșteșugul vechilor lemnari din Apuseni, biserica impresionează prin frumusețea și autenticitatea ei. În interior se păstrează picturi vechi de peste două sute de ani, realizate de zugravi renumiți ai vremii, iar fiecare grindă și fiecare icoană poartă amprenta generațiilor de moți care au trecut pragul acestui sfânt lăcaș pentru botez, cununie sau rugăciune.
Biserica din Lăzești nu este doar un monument istoric, ci un loc în care timpul pare să se fi oprit, iar liniștea și credința se împletesc într-un mod aparte. Tocmai de aceea, fiecare slujbă oficiată aici are o încărcătură spirituală deosebită.
În acest loc plin de har, părintele Coțan Andrei îi invită cu drag pe toți credincioșii să participe la Taina Sfântului Maslu de Obște, care va fi săvârșită duminică, 30 august 2026.
Sfântul Maslu este una dintre cele mai puternice slujbe de vindecare și întărire sufletească din tradiția ortodoxă, fiind o rugăciune pentru sănătatea celor bolnavi, pentru pace în familie, binecuvântare și ajutor în încercările vieții.
„Vă așteptăm cu drag și cu inimile deschise”
Comunitatea din Lăzești îi așteaptă pe toți cei care doresc să trăiască un moment de rugăciune și comuniune într-un loc cu o istorie impresionantă, unde credința moților s-a păstrat vie de aproape 300 de ani.
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