Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Un albaiulian de 35 de ani a fost reținut miercuri pentru viol după ce a fost prins de polițiști în mașină cu o adolescentă de 12 ani cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia.
Potrivit IPJ Alba, ieri, 19 august 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.
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La aceeași dată, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de cei ai Serviciului de Investigații Criminale Alba, de cei ai Biroului Rutier Alba Iulia, precum și de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba au depistat în trafic, pe strada Livezii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de bărbatul de 35 de ani, în care se afla și o minoră de 12 ani, a cărei dispariție a fost semnalată în cursul zilei de 14 august 2026, de către mama acesteia, care locuiește pe teritoriul Spaniei.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu minora, pe raza municipiului Alba Iulia, precum și în străinătate.
În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul figurează ca fiind sustras de pe teritoriul Belgiei, motiv pentru care a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și tăinuirea.
Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
Menționăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoțional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanța tratării cu responsabilitate și echilibru a informațiilor privind victima.
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