Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pe „Cetate” sau 7 puncte în ultimele 3 etape!
Este o bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pentru ocuparea locului secund în Seria 7 a Ligii 3, poziție care asigură participarea la barajul de promovare în Liga 2.
Cele 3 sunt la egalitate de puncte, 18, când mai sunt 3 dispute, asta în condițiile în care liderul Poli Timișoara este desprins la 8 „lungimi” și mai așteaptă doar matematic declanșarea sărbătorii, probabil sâmbătă, pe „Electrica’, cu Minaur Baia Mare!
Conform ROAF (articolul 29), primul criteriul de departajare la finele play-off-ului, în caz de egalitate, este numărul de puncte cu care s-a încheiat sezonul regular, iar în acest caz CSM Unirea Alba Iulia este avantajată față de SCM Zalău și Sănătatea Cluj (venite din Seria 8), iar al doilea criteriu de departajare este rezultatele directe (0-1 la Zalău, 1-1 la Cluj). Pe „Cetate” urmează două partide de o importanță uriașă, cu SCM Zalău (sâmbătă, 9 mai) și Sănătatea Cluj (peste două săptămâni, în ultima rundă din play-off), iar de aceste rezultate depind toate calculele. Situația este simplă, dacă formația condusă de Dragoș Militaru se va impune, indiferent de scor, în disputele cu cele două contracandidate, va disputa barajul de promovare! În caz contrar „alb-negrii” au nevoie de 7 puncte în ultimele 3 întâlniri, iar în cazul unei remize sau eșec, lucrurile devin extrem de complicate!
Program: *CSM Unirea Alba Iulia: acasă cu SCM Zalău, deplasare la Tășnad (16 mai), acasă cu Sănătatea Cluj (23 mai);
*SCM Zalău: deplasare la Unirea Alba Iulia, acasă cu Poli Timișoara, deplasare la Arad;
*Sănătatea Cluj: la Viitorul Arad, acasă cu Metalurgistul Cugir, deplasar la Alba Iulia.
