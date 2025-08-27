VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, eliminată de FC Botoșani în Cupa României! Pelici: „Meritam mai mult, am fost echipa mai bună”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, eliminată de FC Botoșani în Cupa României! Pelici: „Meritam mai mult, am fost echipa mai bună”

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, în play-off, cu FC Botoșani, scor 0-1 (0-1), gol Bodișteanu (38), dar gruparea din Cetatea Marii Uniri rămâne cu dezamăgirea, după o prestație curajoasă și multe ocazii împotriva prim-divizionarei. „Alb-negrii” au avut momente bune, juc

d de la egal la egal cu formația lui Grozavu, revelația Superligii în primele 7 etape.

„Cred că a fost un joc plăcut, în special în a doua repriză când au fost multe situații de poartă. Îmi felicit jucătorii că s-au ridicat la nivelul celor de la Botoșani, și nu cred că exagerez cu nimic. Din păcate, o fază care nu am tratat-o așa cum trebuia a făcut diferența.

O greșeală de interpretare a făcut sa se ajungă la un duel unul la unu în care cu puțin noroc mingea a rămas la atacantul lor și a marcat. Apoi au urmat ocaziile noastre. Din păcate nu am reușit să marcăm și să împingem meciul în prelungiri deși meritam acest lucru. Am avut 4 sau 5 ocazii foarte mare, dar acesta e fotbalul, mergem înainte. Am fost echipa mai bună și meritam mai mult, măcar să împingem jocul în prelungiri. Mergem înainte, urmează campionatul, trebuie să ne concentrăm acolo, obiectivul care-l visăm cu toții este să promovăm în Liga 2„, a spus antrenorul Alexandru Pelici.

Sâmbătă, pe „Cetate”, este disputa cu Metalurgistul Cugir, din prima etapă a Ligii 3.

Foto: Lucian DANCIU

