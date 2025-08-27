VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, eliminată de FC Botoșani în Cupa României! Pelici: „Meritam mai mult, am fost echipa mai bună”
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, eliminată de FC Botoșani în Cupa României! Pelici: „Meritam mai mult, am fost echipa mai bună”
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, în play-off, cu FC Botoșani, scor 0-1 (0-1), gol Bodișteanu (38), dar gruparea din Cetatea Marii Uniri rămâne cu dezamăgirea, după o prestație curajoasă și multe ocazii împotriva prim-divizionarei. „Alb-negrii” au avut momente bune, juc\nd de la egal la egal cu formația lui Grozavu, revelația Superligii în primele 7 etape.
Citește și: VIDEO | Cadou special pentru Alexandru Preda, suporter fidel al Unirii Alba Iulia, înaintea meciului cu FC Botoșani: Alexandru Pelici și Bogdan Petric au fost „mesagerii”
„Cred că a fost un joc plăcut, în special în a doua repriză când au fost multe situații de poartă. Îmi felicit jucătorii că s-au ridicat la nivelul celor de la Botoșani, și nu cred că exagerez cu nimic. Din păcate, o fază care nu am tratat-o așa cum trebuia a făcut diferența.
O greșeală de interpretare a făcut sa se ajungă la un duel unul la unu în care cu puțin noroc mingea a rămas la atacantul lor și a marcat. Apoi au urmat ocaziile noastre. Din păcate nu am reușit să marcăm și să împingem meciul în prelungiri deși meritam acest lucru. Am avut 4 sau 5 ocazii foarte mare, dar acesta e fotbalul, mergem înainte. Am fost echipa mai bună și meritam mai mult, măcar să împingem jocul în prelungiri. Mergem înainte, urmează campionatul, trebuie să ne concentrăm acolo, obiectivul care-l visăm cu toții este să promovăm în Liga 2„, a spus antrenorul Alexandru Pelici.
Sâmbătă, pe „Cetate”, este disputa cu Metalurgistul Cugir, din prima etapă a Ligii 3.
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Cadou special pentru Alexandru Preda, suporter fidel al Unirii Alba Iulia, înaintea meciului cu FC Botoșani: Alexandru Pelici și Bogdan Petric au fost „mesagerii”
Cadou special pentru Alexandru Preda, suporter fidel al Unirii Alba Iulia: La pauză, Darius Bogdan – vizat de un gest similar Alexandru Preda, un tânăr aflat în scaun cu rotile, suporter fidel al Unirii Alba Iulia, a primit un cadou special înaintea meciului din play-off-ul Cupei României la fotbal cu FC Botoșani. Partida a fost […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1 (0-1) în play-off-ul Cupei României | „Alb-negrii”, eliminați de prim-divizionara lui Grozavu
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1 (0-1) în play-off-ul Cupei României. „Alb-negrii” au fost eliminați de prim-divizionara lui Grozavu CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată în play-off-ul Cupei României, după eșecul de pe „Cetate”, 0-1 (0-1) cu FC Botoșani. „Alb-negrii” au părăsit competiția „KO”, asta după ce sezonul trecut au ajuns în […]
Astăzi, pe „Cetate”, CSM Unirea – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | Vezi echipele de start
Astăzi, 27 august, pe „Cetate”, de la ora 17.30, se dispută partida dintre divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și FC Botoșani, contând pentru play-off-ul Cupei României O confruntare în premieră între cele două combatante, miza fiind calificarea în grupele competiției „KO”. Prim divizionara pregătită de Leo Grozavu mizează pe o formulă alcătuită din jucători […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară
Cât costă închirierea unei locuințe înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider...
Profesorul de economie Cristian Păun demontează mitul „miracolului chinez”: „PIB-ul pe locuitor în România este aproape dublu față de al Chinei”
Cristian Păun demontează mitul „miracolului chinez”: „PIB-ul pe locuitor în România este aproape dublu față de al Chinei” Profesorul de...
Știrea Zilei
FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion
Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion...
FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește” Secția Română...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...