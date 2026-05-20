Casa de Asigurări de Sănătate Alba în căutarea unui… director general: Ce probe vor avea de trecut candidațiii conform noii metodologii aplicate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. Concursul va avea loc la sediul CNAS.

Două probe de trecut

Candidații interesați își pot depune dosarele de înscriere până la data de 4 iunie 2026, ora 17:00. Rezultatele selecției dosarelor vor fi afișate pe 9 iunie 2026, atât la sediul CNAS, cât și pe site-ul instituției. Eventualele contestații pot fi depuse până la 10 iunie 2026 inclusiv, urmând ca soluționarea acestora și afișarea rezultatelor finale să aibă loc pe 11 iunie 2026.

Concursul va include două etape: proba scrisă și interviul. Proba scrisă estre programată în 18 iunie 2026, la ora 10.00. Interviul este programat pentru data de 23 iunie 2026 și va consta în evaluarea cunoștințelor teoretice și practice, precum și a competențelor manageriale ale candidaților.

Plan de management, obligatoriu

Un element important al concursului îl reprezintă prezentarea unui plan de management, care trebuie elaborat pentru întreaga perioadă a mandatului și depus odată cu dosarul de înscriere. Documentul trebuie să urmărească atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Ordinul președintelui CNAS nr. 1989/2025. Potrivit anunțului oficial, planul de management va constitui baza evaluării competențelor manageriale în cadrul interviului.

Din 1 ianuarie 2026 s-a modificat statutul funcțiilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. Au fost modificate inclusiv criteriile de eligibilitate pentru ocuparea prin concurs a posturilor.

