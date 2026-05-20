Ştirea zilei

FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție

Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont.

Printr-o finanțare nerambursabilă de peste 4,6 milioane euro, Alba Iulia va avea un parc de 8 hectare în cartierul Micești-Orizont, în zona cuprinsă între străzile Rânca, Episcop Emilian Birdaș, Azur, Stadionului și Gârda.

Această investiție este posibilă grație proiectului „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont”, finanțat cu fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, coordonat de ADR Centru.

Citește și: 8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări

,,Este o realizare importantă pentru municipiul nostru, pentru că noul parc va crea oportunități majore de agrement și de petrecere a timpului liber pentru albaiulieni, pentru familii și copii. Parcul va avea spații de joacă și trasee pentru plimbare sau alergare.

În zona lui de nord se va construi un lac, care va funcționa ca bazin de retenție pentru apele pluviale, preluând surplusul de apă din valea cartierului Micești-Orizont, surplus care va fi direcționat și spre zona umedă a parcului, sprijinind astfel biodiversitatea locală. În zona de pădure mlăștinoasă se vor construi platforme pentru a permite traversarea, dar și protejarea biotopului valoros. De asemenea, se vor lărgi accesele către luciul de apă și zona de stufăriș, pentru a facilita explorarea acestor zone.

În plus, noul ”plămân verde” va absorbi o parte din emisiile de CO2 pe care urbea noastră le generează. Prin această investiție, care se va finaliza până în aprilie 2029, vom îmbunătăți conectivitatea și accesibilitatea zonei, pentru că vor fi reabilitate sau amenajate trei accesuri: nord, sud și vest.

Le mulțumesc colegilor din Primărie și partenerilor noștri pentru această reușită. Un oraș frumos nu înseamnă doar clădiri și străzi moderne, ci locuri în care oamenii se simt bine, se întâlnesc și creează amintiri împreună. Ne dorim ca acest parc să devină un colț viu al Albei Iulia, un loc în care copiii să alerge în voie, părinții și bunicii să petreacă timp de calitate, iar fiecare albaiulian să găsească liniște, natură și bucurie aproape de casă.

Investim în spații care sunt gândite pentru oameni și care fac din Alba Iulia un oraș tot mai verde și mai plăcut pentru fiecare generație”, a transmis Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

20 mai 2026

De

Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă” Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Pavel Bartoș la Alba Iulia, despre importanța teatrului: ,,E necesar în viața tuturor”. Cunoscutul actor a discutat și despre cariera sa

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

20 mai 2026

De

Pavel Bartoș la Alba Iulia: ,,E o provocare să fii constant plăcut, dar în teatru ți se cer și alte lucruri” Pavel Bartoș se află în aceste zile la Alba Iulia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026, care are loc în oraș până în data de 22 mai.  Cunoscutul actor a susținut, astăzi, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

20 mai 2026

De

Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica O vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, a fost înșelată cu aproape 22.000 de euro, după ce a fost convinsă de […]

Citește mai mult