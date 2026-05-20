FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție

Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție

Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont.

Printr-o finanțare nerambursabilă de peste 4,6 milioane euro, Alba Iulia va avea un parc de 8 hectare în cartierul Micești-Orizont, în zona cuprinsă între străzile Rânca, Episcop Emilian Birdaș, Azur, Stadionului și Gârda.

Această investiție este posibilă grație proiectului „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont”, finanțat cu fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, coordonat de ADR Centru.

,,Este o realizare importantă pentru municipiul nostru, pentru că noul parc va crea oportunități majore de agrement și de petrecere a timpului liber pentru albaiulieni, pentru familii și copii. Parcul va avea spații de joacă și trasee pentru plimbare sau alergare.

În zona lui de nord se va construi un lac, care va funcționa ca bazin de retenție pentru apele pluviale, preluând surplusul de apă din valea cartierului Micești-Orizont, surplus care va fi direcționat și spre zona umedă a parcului, sprijinind astfel biodiversitatea locală. În zona de pădure mlăștinoasă se vor construi platforme pentru a permite traversarea, dar și protejarea biotopului valoros. De asemenea, se vor lărgi accesele către luciul de apă și zona de stufăriș, pentru a facilita explorarea acestor zone.

În plus, noul ”plămân verde” va absorbi o parte din emisiile de CO2 pe care urbea noastră le generează. Prin această investiție, care se va finaliza până în aprilie 2029, vom îmbunătăți conectivitatea și accesibilitatea zonei, pentru că vor fi reabilitate sau amenajate trei accesuri: nord, sud și vest.

Le mulțumesc colegilor din Primărie și partenerilor noștri pentru această reușită. Un oraș frumos nu înseamnă doar clădiri și străzi moderne, ci locuri în care oamenii se simt bine, se întâlnesc și creează amintiri împreună. Ne dorim ca acest parc să devină un colț viu al Albei Iulia, un loc în care copiii să alerge în voie, părinții și bunicii să petreacă timp de calitate, iar fiecare albaiulian să găsească liniște, natură și bucurie aproape de casă.

Investim în spații care sunt gândite pentru oameni și care fac din Alba Iulia un oraș tot mai verde și mai plăcut pentru fiecare generație”, a transmis Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

