VIDEO | Cadou special pentru Alexandru Preda, suporter fidel al Unirii Alba Iulia, înaintea meciului cu FC Botoșani: Alexandru Pelici și Bogdan Petric au fost „mesagerii”
Cadou special pentru Alexandru Preda, suporter fidel al Unirii Alba Iulia
Alexandru Preda, un tânăr aflat în scaun cu rotile, suporter fidel al Unirii Alba Iulia, a primit un cadou special înaintea meciului din play-off-ul Cupei României la fotbal cu FC Botoșani.
Partida a fost programată, miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.30, pe Stadionul „Cetate”.
În posesia lui Alexandru Preda a intrat un tricou al echipei favorite. El a primit, de asemenea, un abonament pentru întreg sezonul fotbalistic.
Acestea i-au fost înmânate de antrenorul principal Alexandru Pelici și team manager-ul Bogdan Petric.
Alexandru Preda este nelipsit de la meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia și își susține favoriții cu înflăcărare, oferindu-le diverse sfaturi în timpul partidelor.
