FOTO | Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ 8.55 milioane lei
Miercuri, 20 mai 2026, a avut loc recepția lucrărilor de canalizare și verificarea stațiilor de pompare pentru proiectul de realizare a canalizării menajere în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, investiție realizată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Valoarea totală a lucrării se ridică la aproximativ 8.8 milioane de lei, din care 8.55 milioane de lei din bugetul de stat si restul contribuția bugetului local. Proiectul reprezentând un pas important pentru modernizarea infrastructurii și creșterea confortului cetățenilor din localitățile aparținătoare orașului Ocna Mureș.
Prin această investiție, administrația locală continuă procesul de dezvoltare a utilităților publice și de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru cetățeni din zona orașului Ocna Mureș.
,,Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare contribuie atât la protejarea mediului, cât și la creșterea calității vieții locuitorilor. Totodată, ne cerem scuze dacă în perioada executării lucrărilor v-am cauzat disconfort de orice fel. Însă cu toții știm că pentru realizarea oricărui proiect necesită și sacrificii. Apreciem înțelegerea acordată.
Ne bucurăm că am reușit să ducem la îndeplinire încă un proiect important pentru comunitate și pentru confortul cetățenilor din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, a transmis primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, pe Facebook.
