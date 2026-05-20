FOTO | Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ 8.55 milioane lei

Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ 8.55 milioane lei

Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ 8.55 milioane lei

Miercuri, 20 mai 2026, a avut loc recepția lucrărilor de canalizare și verificarea stațiilor de pompare pentru proiectul de realizare a canalizării menajere în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, investiție realizată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Valoarea totală a lucrării se ridică la aproximativ 8.8 milioane de lei, din care 8.55 milioane de lei din bugetul de stat si restul contribuția bugetului local. Proiectul reprezentând un pas important pentru modernizarea infrastructurii și creșterea confortului cetățenilor din localitățile aparținătoare orașului Ocna Mureș.

Prin această investiție, administrația locală continuă procesul de dezvoltare a utilităților publice și de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru cetățeni din zona orașului Ocna Mureș.

,,Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare contribuie atât la protejarea mediului, cât și la creșterea calității vieții locuitorilor. Totodată, ne cerem scuze dacă în perioada executării lucrărilor v-am cauzat disconfort de orice fel. Însă cu toții știm că pentru realizarea oricărui proiect necesită și sacrificii. Apreciem înțelegerea acordată.

Ne bucurăm că am reușit să ducem la îndeplinire încă un proiect important pentru comunitate și pentru confortul cetățenilor din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, a transmis primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, pe Facebook.

Spitalul Orășenesc Cugir, certificat ISO pentru siguranța alimentară: Proceduri riguroase privind prepararea, manipularea și distribuirea produselor destinate pacienților, implementate în unitate

Spitalul Orășenesc Cugir a obținut certificarea ISO 22000:2018, standard internațional care reglementează managementul siguranței alimentare. Această certificare reprezintă o premieră pentru Spitalul Orășenesc Cugir și confirmă implementarea unor proceduri clare și riguroase privind prepararea, […]

FOTO | PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare

PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare În perioada 14–16 mai 2026, în cadrul Simpozionului Național Studențesc „Zilele Tehnicii Studențești Petroșani", studenții Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite, demonstrând excelență în cercetare și inovare. Rezultate obținute: *Locul I –  […]

20 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

20 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 20 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

