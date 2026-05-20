Portughezul Vitinha, retragere din fotbal vineri, la partida Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, din Liga 3!

Vitor Tiago de Freitas Fernandes, fundașul stânga portughez în vârstă de 40 de ani, se va retrage din fotrbal vineri, 22 mai, cu prilejul partidei din Liga 3, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, din ultima etapă a play-off-ul Seriei 4.

Pentru Vitinha va fi o zi specială, acesta urmând să agațe ghetele-n cui, dar nu se va retrage din fotbal urmând a primi o funcție în cadrul clubului „roș-albatru”

Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Alba în ultimele decenii, „Viti” a purtat banderola de căpitan al grupării cugirene, unde a evoluat în ultimii 7 ani, începând din 2019!

Originar din țara lui Ronaldo, Vitinha este de asemenea un jucător cu o carieră admirabilă, a ajuns în România la CFR Cluj, de unde a trecut la Alba Iulia în Liga 1, în 2009 (13 partide în elită). S-a căsătorit în 2013 cu o localnică și s-a stabilit în Cetatea Marii Uniri. De câțiva ani activează ca antrenor la Star Pro Optimum Alba Iulia, lucrând cu copiii

*10 trofee în Bulgaria

Vitinha a cunoscut bucuria câștigării campionatului cu CFR Cluj și Ludogorets Razgrad, a evoluat în competițiile continentale, Din 2011 a părăsit fotbalul românesc și a trecut Dunărea în țara vecină, Bulgaria, unde a stat până în această vară, timp de de mai bine de 7 ani. Până în 2017 la Ludogorets Razgrad, cu care a câștigat de șase ori la rând campionatul, plus două cupe ale Bulgariei și alte două supercupe (2012 și 2014).n ultimul campionat, 2017-2018, a plecat la Cherno More Varna, însă a avut un ghinion teribil la meciul de debut la noua sa echipă, rupându-și tendonul lui Achile, la piciorul stâng, o accidentare gravă, ce l-a ținut departe de gazon aproape un an. A revenit la Unriea Alba Iulia în 2018 și apoi a plecat la conjudețeana Metalurgistul Cugir unde și-a încheiat cariera.

Fotbalistul portughez, ce a mai evoluat în România la CFR Cluj, CS Otopeni și Concordia Chiajna (un total de 45 de jocuri), având și experiența competiților europene, inclusiv în Champions League, din perioada în care îmbrăca tricoul “verde-alb” al echipei din Razgrad.

Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

