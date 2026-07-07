Alexandru Giurgiu și-a prelungit contractul cu CSM Unirea Alba Iulia! Negocierile cu Răzvan Fetița au eșuat
Alexandru Giurgiu și-a prelungit contractul cu divixionara terță CSM Unirea Alba Iulia! Negocierile cu Răzvan Fetița au eșuat
O veste bună și una proastă pentru suporterii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, întrucât Alexandru Giurgiu a semnat o nouă înțelegere cu „alb-negrii”, însă negocierile cu Răzvan Fetița au eșuat, momentan, din motive financiare.
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La începutul săptămânii se părea că Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, fotbaliștii albaiulieni, nu vor mai continua la echipa din Cetatea Marii Uniri, întrucât nu au fost contactați pentru a li se oferi noi contracte, cele vechi încheindu-se la finele lunii iunie.
În cele din urmă oficialii grupării albaiuliene au demarat discuțiile, iar Alexandru Giurgiu, al doilea căpitan sezonul trecut, a acceptat o nouă înțelegere. Nu același lucru s-a petrecut cu Răzvan Fetița, al doilea marcator și sezonul precedent, discuțiile blocându-se.
Giurgiu și Fetița, cei mai vechi echipieri ai grupării din orașul natal, au fost jucători de bază al divizionarei terțe în ultimele stagiuni. În cazul în care nu ar fi continuat la CSM Unirea Alba Iulia, existau mai multe echipe interesate, din județ și nu numai, formații precum Metalurgistul Cugir, Viitorul Sântimbru, CIL Blaj sau CSM Deva.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia
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