UPDATE VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Câine bătut fără milă cu biciul de stăpân și copiii acestuia, până a rămas paralizat, la Câlnic. ,,Puteți oare să vă imaginați o asemenea imagine?”
Cruzime fără margini în Alba: Câine bătut fără milă cu biciul de stăpân și copiii acestuia, până a rămas paralizat, la Câlnic. ,,Puteți oare să vă imaginați o asemenea imagine?”
Un caz de o cruzime ieșită din comun a fost semnalat în satul Câlnic din județul Alba. Un câine a fost bătut cu biciul fără milă de către stăpânul său și copiii acestuia. Patrupedul a rămas paralizat în urma violențelor la care a fost supus.
Situația în care se afla animalul a fost semnalat unei asociații din Alba de către vecina celor care au maltratat câinele. Tânăra din Alba Iulia care se ocupă de asociație nu a stat pe gândiri, chiar dacă are foarte mulți căței în grijă, iar situația financiară este grea.
Cățelul a fost luat de la stăpâni și dus de urgență la veterinar unde a fost supus mai multor investigații. Costurile pentru consultații și viitoare intervenții sunt foarte mari, iar tânără a lansat un apel către persoanele care pot ajuta, cu orice sumă, pentru ca patrupedul să aibă o șansă la o viață normală.
Dacă doriți să ajutați, o puteți face în contul asociației:
Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays
RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)
RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)
* bt pay: 0757 388 209
* Revolut: 0757 388 209
* PayPal: [email protected]
,,Acest caz este de departe unul dintre cele mai mari exemple de cruzime pe care le-am întâlnit în ultimii 10 ani.
Lanțul i-a fost legat direct în jurul gâtului, a fost ținut și bătut cu biciul până a fost lăsat paralizat. Are LEZIUNI GRAVE PE MĂDUVA SPINĂRII!!!
Se întâmplă în Câlnic, județulAlba, anul 2026. Nu e primul caz de câine maltratat preluat de acolo, dar este cel mai grav.
Bătut până la epuizare, de către stăpân și de către COPIII acestuia. Puteți oare să vă imaginați o asemenea imagine? Eu refuz să o fac.
Ce vină a avut amărâtul ăsta? Și cu toate astea, a rămas acolo. În imposibilitatea de a se apăra sau de a se mișca. E plin de răni pe tot corpul, cicatrici, răni mai recente ori mai vechi.
O vecină a neoamenilor, m-a contactat, cerând ajutor. Eu sunt într-o perioadă extrem de dificilă, din absolut toate punctele de vedere. Dar nu l-am putut lăsa. Totodată, poliția și criminalistica au venit acolo, făcându-i dosar penal proprietarului.
A fost dus direct la cabinetul veterinar în Alba, unde i s-au făcut radiografii și i s-au administrat medicamente de durere.
Am luat imediat legătura cu medicul specialist ortoped de la Cluj, cerându-i un sfat legat de o posibilă operație, dacă ar avea vreo șansă să mai umble vreodată.
Mi s-a recomandat de urgență să îl duc la un CT și la control neurologic, pentru a vedea mai exact ce este și ce șanse sunt la operație.
Pentru că fiecare oră, fiecare zi, contează în astfel de situații în care sunt probleme la coloană, am obținut programare pentru CT mâine, la ora 14.
Din păcate este un caz foarte greu, și foarte costisitor. Posibilitățile mele sunt sub nivelul mării, dar cățelul trebuie ajutat!!
Radiografiile costă 450 lei, CT de mâine costă 1000 lei, anestezia 300 lei, toate acestea fără drum calculat.
Acestea, la un strigăt scurt, pentru că te oferi să ajuți. Acum, am mare nevoie de ajutorul vostru. Haideți vă rog să punem mână de la mână și să facem o minune pentru amărâtul asta cu o viață mult, mult prea grea și dureroasă”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.
UPDATE IPJ Alba:
La data de 25 martie 2026, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Câlnic, un câine ar fi fost agresat fizic. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, din localitatea Câlnic, în timp ce se afla în grădina imobilului de domiciliu, a observat un câine care prezenta leziuni, fără a putea preciza împrejurările în care acesta a fost rănit. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment. Câinele a fost preluat de o asociație care se ocupă cu salvarea patrupedelor, a transmis IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.
UPDATE VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Câine bătut fără milă cu biciul de stăpân și copiii acestuia, până a rămas paralizat, la Câlnic. ,,Puteți oare să vă imaginați o asemenea imagine?”
Cruzime fără margini în Alba: Câine bătut fără milă cu biciul de stăpân și copiii acestuia, până a rămas paralizat,...
