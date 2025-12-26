VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”

Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”

Tinerii din localitatea Vințu de Jos colindă oamenii în perioada sărăbtorilor, ducând mai departe o tradiția veche de peste două milenii.

La fel cum cei trei Crai de la Răsărit au plecat la drum călăuziți de stea, la fel și tinerii din sat urmează ritualul și dau mai departe din generație în generație. Ei se costumează, au colindele pregătite și merg prin comunitatea din zonă pentru a sărbători.

,,Craii de la Vințu de Jos — rădăcini, credință și drumurile care nu se pierd.

La Vințu de Jos, obiceiul Crailor nu este doar o tradiție de Crăciun — este o legătură vie cu o poveste veche de peste două milenii. Așa cum Craii de la Răsărit au pornit la drum călăuziți de stea, purtând în suflet credință, daruri și speranță, tot astfel tinerii din sat duc mai departe acest ritual din generație în generație.

Costumele, colindele și mersul lor prin comunitate simbolizează călătoria celor Trei Magi:

drumul spre lumină,

respectul față de tradiție,

darul bucuriei adus în fiecare casă.

Pentru oamenii din Vințu de Jos, Craii nu sunt doar un obicei — sunt o mărturie a continuității. În fiecare an, copiii cresc, devin tineri, apoi bărbați — și preiau mai departe această misiune, așa cum au făcut părinții și bunicii lor.

Craii de la Vințu de Jos spun o poveste despre rădăcini, credință și drumul care unește trecutul cu prezentul — un drum ce pornește din Răsărit și ajunge în inimile noastre”, se arată într-o postare publicată de pagina de Facebook ,,Vințu de Jos, Alba, România”.

