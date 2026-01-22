VIDEO | Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Audiere în „Dosarul Jafului din Sibiu”
Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Audiere în „Dosarul Jafului din Sibiu”
Cosmin Zuleam, judecat pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost adus, joi, 22 ianuarie 2026, în jurul orei 12.50, la Curtea de Apel Alba Iulia.
De la ora 13.00 a fost programată audierea lui Cosmin Zuleam, arestat în lipsă în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul Jafului din Sibiu”.
Listat în categoria MOST WANTED, pentru că este considerat extrem de periculos, Cosmin Zuleam a fost preluat, miercuri, 21 ianuarie 2026, de o escortă înarmată a poliției imediat după ce a coborât din avionul care l-a adus din Bali.
În urmă cu mai puțin de o săptămână, suspectul considerat artizanul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner în noiembrie 2023, a încercat să scape. Pentru asta, și-a schimbat și înfăţişarea. S-a tuns și și-a vopsit părul.
Ceilalți doi presupuși autori ai crimei au fost capturați în Scoția și în Irlanda de Nord. Atacul de o cruzime de nedescris ar fi fost ticluit chiar de Zuleam, care spera să pună mâna pe bunuri de valoare și pe banii din casa victimei. Au plecat atunci cu o colecție de ceasuri scumpe, iar acum sunt cu toții judecați pentru omor calificat și tâlhărie.
În primă instanță, Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, în timp ce ceilați doi suspecți au primit pedeapsa detențiunii pe viață.
Cum sentința Tribunalului Alba a fost atacată, procesul lor este acum judecat la Curtea de Apel Alba Iulia.
