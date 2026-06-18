VIDEO | Continuă problemele la Fabrica de Arme Cugir. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se dorește plecarea conducerii”. De ce spune că programul SAFE a fost o “abureală” pentru România

Continuă problemele la Fabrica de Arme Cugir. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se dorește plecarea conducerii”. De ce spune că programul SAFE a fost o “abureală” pentru România

Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir, a discutat astăzi, 18 iunie 2026, despre problemele de la Fabrica de Arme Cugir, în cadrul ședinței comisiei de dialog social de la Prefectură.

Președintele sindicatului a prezentat situația actuală privind neplata salariilor de la Fabrica de Arme Cugir, afirmând că, în acest moment, se dorește „plecarea” conducerii care a adus „societatea în situația de față”.

,,Luni trebuiau băgate salariile și nu s-au acordat. Marți a încetat lucrul instantaneu. Astăzi, din nou, nu se lucrează. Se dorește plecarea conducerii care a dus societatea în situația de față. Este rezultatul instalării pe funcții manageriale a celor care nu au pregătirea necesară.”, a povestit acesta.

Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea”: ,,Programul SAFE a fost o abureală pentru toată România”

În cadrul aceleași discuții, Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir, a vorbit și despre programul SAFE, spunând că este o ,,abureală pentru toată România”.

,,A doua chestiune, care este generală pentru toată industria de apărare: tot ce s-a propagat până acum cu programul SAFE a fost o abureală pentru toată România, că va salva industria de apărare românească. Este un mare fâs. Nicio societate nu are încheiat contract cu vreun alt partener pentru a accesa banii din SAFE. Probabil Șantierul Naval Mangalia să fie salvat. Luăm bani împrumut ca să dăm la alții, industria noastră va rămâne în aceeași situație. Nu mai spun cine sunt vinovații, i-am spus în permanență.”, a mai precizat Ioan Neagu.

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