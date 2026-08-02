2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod roșu în trei județe. Temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale
2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod roșu în trei județe. Temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale
Meteorologii ANM au emis noi informări meteo de vreme deosebit de caldă în toate regiunile din România, în perioada 02 august, ora 10 – 06 august, ora 10. Alba și alte zone se află sub avertizare cod portocaliu de temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale. Pentru trei județe a fost emis cod roșu.
Duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marți spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a țării.
COD GALBEN 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
Duminică (2 august) și luni (3 august), în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20…22 de grade.
COD PORTOCALIU 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, duminică și luni (2 și 3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20…24 de grade.
COD ROȘU 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.
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