VIDEO | CONCEDIERI în administrație: Primari și funcționari din primării din Alba, convocați de Prefectură la o întâlnire de lucru. „Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat”

Ordonanța 7 își va produce efectele în Alba, a anunțat prefectul Nicolae Albu la finalul unei întâlniri cu primari și funcționari din primării din județ.

Întâlnirea a avut loc vineri, 20 martie 2026 în Aula A9 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 (OUG 7/2026), adoptată în februarie 2026, vizează reforma administrației publice și creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale (UAT), în contextul unui deficit bugetar ridicat. Măsurile includ stimularea consorțiilor administrative, limitarea cheltuielilor de personal și eficientizarea structurilor administrative.

„Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat. A fost luată în calcul și reducerea posturilor vacante. Dar și aici, eu cred că este o normalitate să ajungem efectiv pe posturile de care avem nevoie.

Nu are rost să avem instituții care au tot timpul posturi vacante, de multe ori se solicită buget pentru aceste posturi. Cred că dacă avem o situație foarte clară știm foarte bine cum să ne bugetăm cheltuierile și cum să folosim banii, dar ce vă pot spune e că scopul ordinației va fi atins”, a declarat prefectul de Alba.

„Bineînțeles, pe posturile vacante pot salariații să se transfere, iar în cazul unui UAT, dacă legea permite, este în regulă ca primarul să-și dimensioneze organigrama așa cum consideră, ca să pună accent și pe eficiența muncii. Dacă pe un salariat consideră primarul că încărcarea este de 50%, cu siguranță poate să-i dea și alte sarcini în serviciu, ca să-i dimensioneze sarcinile în serviciu la cele 8 ore din program”, a precizat Nicolae Albu.

„Suntem în termenul de 30 de zile pe punerea în aplicare și, punctual, așa cum am mai spus, noi am trimis inclusiv un ghid de aplicare pe care toți îl vor studia în teritoriu. Vom discuta punctual cu fiecare primărie în parte. De fiecare dată mai avem ceva de corectat, dar eu cred că am lămurit foarte multe lucruri pentru că principalul nostru scop a fost astăzi ca să discutăm punctual despre modul cum punem în aplicare Ordinața 7. Este un act normativ pe care trebuie să îl implementăm și, cu cât îl analizăm mai bine, cu atâta o să găsim căile cele mai bune.

Discuția a fost necesară pentru că modul de punerea în aplicare poate să fie diferit. După ce noi trimitem numărul maxim de posturi, primarii au mai multe variante, trebuie să aleagă varianta pe care o consideră cea mai benefică pentru UAT-ul respectiv și de aceea a trebuit să discutăm mai multe lucruri”, a mai spus prefectul Nicolae Albu.

„A fost o întâlnire utilă, în care s-au clarificat lucruri legate de normativele de personal pe care le avem acum de îndeplinit în fiecare UAT. Noi, la Cugir, urmează să facem analiza. Având în vedere normativele primite de la Prefectură nu suntem obligați facem restructurări, pentru că bibliotecile și centrele culturale sunt excluse din aceste calcule. Dar vom face analiză legată de reducerea cheltuielilor de personal, pentru că este important să facem economii pe cheltuielile de personal”, a declarat primarul orașului Cugir, Adrian Teban.

„A fost o întâlnire productivă. După cum se știe, Ordonanța 7 presupune reduceri de personal în instituțiile publice. Însă la noi la Ciugud și în general în mediul rural din România se funcționează sub numărul maxim de personal. Avem foarte puțini colegi care sunt nevoiți să apeleze la restructurări. La întâlnire am clarificat foarte multe aspecte și cazuri particulare. Sunt anumite UAT-uri care pot funcționa sub numărul maxim de posturi, la fel cum sunt UAT-uri care au nevoie de personal mai numeros”, a declarat primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian.

