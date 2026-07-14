Video | Codul Urbanismului 2026. Ministrul Cseke Attila, în Alba: „Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit în oarece formulă”

Codul Urbanismului 2026. Ministrul Cseke Attila, în Alba: „Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit în oarece formulă”

Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, afirmă că este nevoie de adoptarea Codului Urbanismului, jalon în Planul Național de Redresare și reziliență, acesta anunțând că proiectul aflat în Camera Deputaților va suferi modificări în urma amendamentelor propuse.

Cseke Attila speră ca acest cod să fie votat într-o sesiune extraordinară a Legislativului sau de un Guvern cu puteri depline. Ministrul Dezvoltării speră în convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în care să fie adoptat Codul Urbanismului.

„Codul Urbanismului este în Camera Deputaților ca și cameră decizională, noi dorim ca în sesiunea extraordinară – sperăm că se va convoca o sesiune extraordinară de Parlament – să treacă în Camera Deputaților, după care să treacă și în Senat, pentru că vor fi niște amendamente care vor fi adoptate.

Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit în oarece formulă, pentru că până la 31 august acesta trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial”, a afirmat Cseke Attila luni, 13 iulie 2026, în județul Alba, unde a participat la inaugurarea unei creșe.

Reaimtim că orașul Zlatna a marcat un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale locale prin inaugurarea primei creșe moderne destinate copiilor de vârstă antepreșcolară.

Evenimentul a avut loc luni, 13 iulie 2026, la noua unitate situată pe strada Troian, în prezența reprezentanților administrației locale, a invitaților și a membrilor comunității, dar și a ministrului interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

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