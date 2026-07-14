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Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale

Ioana Oprean

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Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale

Cluj rămâne lider la promovarea examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, cu o rată de 87%, conform datelor publicate de Ministerul Educației.

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Clasamentul primelor zece județe s-a menținut în mare parte neschimbat, însă Brașov a urcat pe locul al doilea, depășind județul Alba în urma reevaluării lucrărilor. Municipiul București înregistrează o rată de promovare de 81,3%.

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La nivel național, rata de promovare după contestații a ajuns la 79,6%, iar numărul absolvenților care au obținut media generală 10 aproape s-a dublat, crescând de la 45 la 70 de candidați.

Topul județelor după rata de promovare la Bacalaureat 2026 (după contestații)

  • Cluj – 87% (+1,8 puncte procentuale)
  • Brașov – 83,4% (+2,1 pp)
  • Alba – 83% (+1,6 pp)
  • Iași – 82,6% (+1,5 pp)
  • Bacău – 82,2% (+1,6 pp)
  • Brăila – 81,8% (+2 pp)
  • București – 81,3% (+1,7 pp)
  • Bihor – 81,1% (+1,7 pp)
  • Sibiu – 80% (+1,9 pp)
  • Galați – 80% (+2,3 pp).

Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri

Cele mai mari majorări ale ratei de promovare după soluționarea contestațiilor au fost consemnate în:

  • Ilfov: +3,3 puncte procentuale, până la 58,6%;
  • Giurgiu: +3,1 puncte procentuale, până la 66,3%;
  • Caraș-Severin: +3 puncte procentuale, până la 70,2%;
  • Covasna: +3 puncte procentuale.

Deși a înregistrat cea mai mare creștere, Ilfov rămâne județul cu cea mai redusă rată de promovare la Bacalaureat pentru al șaptelea an consecutiv, după ce s-a aflat pe ultima poziție și în 2025.

Județele cu cele mai mici rate de promovare înainte de contestații

Înainte de soluționarea contestațiilor, cele mai scăzute rate de promovare au fost înregistrate în:

  • Ilfov – 55,3%
  • Mehedinți – 60,1%
  • Călărași – 61,3%
  • Giurgiu – 63,2%
  • Ialomița – 64,7%
  • Teleorman – 64,7%
  • Olt – 66,0%
  • Caraș-Severin – 67,2%
  • Arad – 67,3%
  • Sălaj – 67,7%

sursa: Ministerul Educației, edupedu.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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